Житель Удмуртии арестован за убийство сожительницы

Мужчину поместили под арест на два месяца. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

37-летний житель деревни Тольен Дебесского района арестован по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, вечером 22 июля пьяный обвиняемый во время ссоры с сожительницей напал на нее и воткнул ей нож в грудь. От полученного удара женщина умерла. Уголовное дело квалифицировано по части первой статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти).

Суд счел, что обвиняемый может попытаться скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Кроме того, при выборе меры пресечении был учтен факт того, что он уже был судим, а также «склонен к совершению преступлений и антиобщественному поведению». Мужчину поместили под арест на два месяца, т.е. до 23 сентября.

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