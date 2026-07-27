В Удмуртии вновь возникли перебои с поставками топлива

В выходные в Удмуртии снова зафиксировали перебои с поставками автомобильного топлива. Как сообщил в своих социальных сетях председатель правительства республики Роман Ефимов, причиной стал очередной логистический сбой.
По его словам, крупные топливные компании уже направили в регион дополнительные объемы бензина. В настоящее время бензовозы находятся в пути, а поступление топлива на автозаправочные станции ожидается в ближайшие несколько дней.
Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба, где рассматривались меры по ускорению поставок топлива в республику.
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