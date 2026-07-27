Погода в Ижевске на 28 июля: до +29°С, ожидаются дожди и грозы

День будет дождливым. Фото: архив редакции

В ночь на вторник, 28 июля, в Ижевске температура воздуха составит около +24°С. Днем, по прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, воздух прогреется до +29°С.

Синоптики обещают переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер – юго-западный, 9–14 м/с.

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