В Воткинске девятилетний велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой

Ребенок получил травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Воткинске ребенок получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла утром 26 июля около дома № 31 на улице Антонова. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги на перекрестке неравнозначных дорог, совершил наезд на девятилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП мальчик получил травмы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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