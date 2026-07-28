Жителя Малопургинского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за издевательства над собакой

Случай жестокого обращения с животным произошел в августе 2025 года. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

Житель Малопургинского района Удмуртии получил штраф в размере 40 тыс. рублей за жестокое обращение с собакой. Такое решение вынес мировой суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как установило следствие, в августе 2025 года в деревне Гожня собака, похожая на немецкую овчарку, напала на привязанный сельскохозяйственный скот. Мужчина вместе с другим местным жителем отогнал животное. Убегая, собака столкнулась с автомобилем подсудимого, после чего потеряла возможность двигаться и осталась лежать на обочине.

По данным суда, мужчина, испытывая неприязнь к животному, пересел на мини-трактор и несколько раз переехал собаку, причинив ей тяжелые увечья.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье»). Обвиняемый свою вину не признал.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительные характеристики и воспитывает малолетнего ребенка. В результате ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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