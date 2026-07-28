Фейковое видео с Главой Удмуртии об атаке нефтебазы появилось в сети

Жителей просят доверять информации только из достоверных источников. Фото: соцсети Андрея Шуткина

Дипфейк видео с Главой Удмуртии Александром Бречаловым начали распространять в соцсетях после атаки БПЛА 27 июля. Об этом в телеграм-канале предупредил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

В сфабрикованном с помощью ИИ видео говорится о том, что якобы после атаки беспилотниками была повреждена нефтебаза – ключевой узел хранения и распределения топлива. После этого жителям советуют срочно запасаться бензином.

«В качестве визуальной основы дипфейка взято видео с поручениями главам муниципалитетов, которое Александр Бречалов опубликовал в соцсетях еще 24 июля. С помощью нейросети на статичное изображение были наложены видеоряд и аудиодорожка. В результате на кадрах произошла полная подмена речи, голоса, мимики, жестикуляции. Дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином, которая сейчас фиксируется не только в Удмуртии, но и во всей стране», – сказала руководитель центра Татьяна Шумихина.

Аналогичные ролики ранее появились с изображением Глав Омской, Свердловской, Астраханской областей и Краснодарского края. Жителей просят доверять информации только из подтвержденных источников и не распространять фейки.

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