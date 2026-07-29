Врачи Ижевска впервые провели сложнейшую операцию на шейном отделе позвоночника

Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Удмуртии

Врачи Городской клинической больницы № 7 Ижевска спасли 25-летнюю пациентку, впервые в своей практике применив метод Хармса для стабилизации шейного отдела позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Девушка поступила в нейрохирургическое отделение после тяжелого ДТП – автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с лосем. После аварии у нее диагностировали перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка. При такой травме первый позвонок смещается вперед и сдавливает спинной мозг. Пациенты с подобными повреждениями часто погибают на месте либо проходят длительное консервативное лечение – до года. Ранее таких пострадавших направляли в федеральные центры, но на этот раз операцию провели в Ижевске.

Нейрохирурги ГКБ № 7 Айдар Гарипов и Григорий Ильин применили метод Хармса – открытую хирургическую стабилизацию позвонков с использованием металлоконструкций. В первый и второй позвонки вводятся винты, которые соединяются стержнями, обеспечивая жесткую фиксацию перелома. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление, но требует от хирурга предельной точности: рядом проходят позвоночная артерия, спинной мозг и нервные корешки. Ошибка может привести к летальному исходу или пожизненным нарушениям функций.

На этапе подготовки врачи на основе МРТ и КТ-исследований создали 3D-модель позвонка и рассчитали точные углы введения винтов. Операция проходила под контролем специального рентген-оборудования – С-дуги.

Вмешательство завершилось успешно, пациентка уже выписана из больницы и проходит курс реабилитации.

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