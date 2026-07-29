Школьник получил травмы. Фото: Гасавтоинспекция Удмуртии

Утром 28 июля в ДТП на улице Кирова в Воткинске пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 15-летнего школьника на велосипеде, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В столкновении подросток получил травмы.

Велосипедист получил травмы в ДТП на улице Кирова в Воткинске Видео: Госавтоинспекция Удмуртии

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