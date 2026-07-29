Велосипедист получил травмы в ДТП на улице Кирова в Воткинске

Утром 28 июля в ДТП на улице Кирова в Воткинске пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 15-летнего школьника на велосипеде, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.
В столкновении подросток получил травмы.
Видео: Госавтоинспекция Удмуртии
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии
Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии
Президент принял в Кремле врио Главы Удмуртии Ольгу Абрамову