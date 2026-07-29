«Сквер космонавтов» в Ижевске не включат в список объектов культурного наследия

Суд отказался включать «Сквер космонавтов» в Ижевске в список объектов культурного наследия. Фото: vk.ru/l_lis_photo

Верховный суд Удмуртии признал законным отказ Агентства по государственной охране объектов культурного наследия региона во включении достопримечательного места «Сквер космонавтов и Аллея дружбы» в перечень объектов культурного наследия. Соответствующее решение суд вынес по итогам рассмотрения административного иска местной жительницы Вероники Федоровой. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Истица обратилась в суд после того, как ведомство не только отказалось признать сквер объектом культурного наследия, но и исключило его из списка объектов, обладающих признаками такового. Поводом для беспокойства Федоровой стали планы по строительству гостиницы на месте зеленой зоны – по ее мнению, это создает риск утраты сквера.

В суде представители Агентства по государственной охране объектов культурного наследия заявили, что оспариваемый приказ принят в рамках полномочий, опубликован без нарушений и соответствует законодательству. Сторону ответчика поддержал прокурор, заключивший, что правовых оснований для удовлетворения иска нет. Представитель ООО «Регион-Инвест» также просила отказать в требованиях.

Изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении иска.

Напомним, о намерении построить на этом месте 12-этажную гостиницу на 123 номера стало известно в ноябре 2025 года. Разрешение на строительство выдал Минстрой Удмуртии. По данным культурно-исторического клуба «Антей», деревья в сквере были высажены в 1980 году дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Андрианом Николаевым. Кроме того, здесь высаживали саженцы космонавты Виктор Горбатко, Александр Иванченков, Георгий Гречко, Николай Рукавишников, а также Герои Советского Союза Геннадий Сарафанов и Александр Серебров.

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