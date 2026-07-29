Двух жителей Удмуртии осудят за уклонение от уплаты 62 млн рублей налогов

Материалы дела направлены в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

54-летнего и 36-летнего жителей Удмуртии осудят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 62 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Ранее обвиняемые занимали руководящие должности в строительной организации. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год фигуранты включили в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о проведенных сделках, которых в реальности не существовало. В результате в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 62 миллионов рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых – строительную технику, автомобили и земельный участок – наложен арест.

Уголовное дело по части второй статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) направлено в суд.

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