Эксперты и политики высказались об отставке главы Удмуртии Александра Бречалова

Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию из-за перехода на другую работу. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Политологи и представители депутатского корпуса прокомментировали «Коммерсантъ-Удмуртия» отставку главы Удмуртии Александра Бречалова, назвав возможные причины его ухода и дальнейшие перспективы.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров считает, что решение могло быть связано с тем, что команда, с которой Бречалов пришел в республику в 2017 году, практически полностью покинула регион. Кроме того, по мнению эксперта, у самого руководителя могли измениться карьерные планы.

Быстров не исключил, что Александр Бречалов продолжит работу в Госдуме и может возглавить один из парламентских комитетов.

Политтехнолог Константин Труфанов отметил, что разговоры о возможной смене главы республики велись давно. По его словам, многие ожидали кадровых изменений, однако не предполагали, что они произойдут во время избирательной кампании.

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров заявил, что в последние годы региональные элиты ожидали смены руководителя. Он признал достижения республики в отдельных отраслях, однако отметил, что по ряду социально-экономических показателей Удмуртия уступала соседним регионам.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин («Единая Россия») поблагодарил Александра Бречалова за совместную работу и выразил уверенность, что начатые в регионе проекты и программы получат дальнейшее развитие.

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