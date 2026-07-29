Погода в Ижевске на 30 июля: ливни, град, сильный ветер и до +27°С

Жителей Ижевска в четверг, 30 июля, ждет неустойчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром. По данным Удмуртского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит около +17°С, днем потеплеет до +27°С.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение дня пройдут дожди, местами возможны сильные ливни, грозы и град. Южный ветер усилится до 15–20 м/с в порывах.
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