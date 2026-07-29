В Ижевске временно изменится работа остановок на улице Удмуртской

Ограничения будут действовать до конца августа. Фото: Администрация Ижевска

С 1 по 25 августа в Ижевске изменится схема работы общественного транспорта на участке улицы Удмуртской, где продолжается ремонт дороги.

Как сообщили в ИПОПАТ, при движении от центра в сторону улицы Кирова автобусы маршрутов № 12, 22, 27 и 79 не будут выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках «Улица Авангардная» и «Удмуртский государственный университет».

На время ограничений для пассажиров на этом участке будет работать только остановка «Радиозавод».

При движении общественного транспорта в сторону центра изменений не предусмотрено — все действующие остановки сохранятся.

Ограничения начнут действовать в ночь на 1 августа и продлятся до 25 августа. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

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