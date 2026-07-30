В Ижевске начали ремонт фасада одного из самых протяженных жилых домов города

Завершить ремонтные работы планируется до ноября 2026 года. Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске стартовал капитальный ремонт фасада одного из самых длинных многоквартирных домов города, расположенного на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Работы ведутся на девятиподъездном доме переменной этажности (5–6 этажей). Полностью завершить обновление фасада планируется осенью 2027 года, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Одновременно продолжается ремонт фасада соседнего дома по адресу Пушкинская, 182. Завершить эти работы городские власти рассчитывают до ноября 2026 года.

Ранее вдоль здания на улице Ленина убрали старые деревья и благоустроили пешеходную зону, уложив новую тротуарную плитку.

Дом был построен в 1957 году. Вместе с соседними зданиями на улицах Коммунаров, 221 и Пушкинской, 182, которые фактически образуют единый архитектурный комплекс, разделенный арками-проездами, длина фасада вдоль улицы Ленина превышает 300 метров.

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