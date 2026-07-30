Пиццерию «Удмак» в Ижевске закрыли из-за антисанитарии

Пиццерию закрыли на 90 суток Фото: Архив КП.

Нарушения санитарного законодательства выявили в пиццерии «Удмак» в проезде Халтурина в Ижевске во время проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Проверка показала, что в заведении отсутствует производственный контроль на основе принципов ХАССП, а протоколы лабораторных исследований продукции и воды не представлены. Пищевые продукты принимаются без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а часть товара поступает вовсе без маркировки. У предпринимателя не оказалось технологических карт, нарушена поточность технологических процессов – сырье и готовая продукция могут пересекаться.

В пиццерии не хватает отдельных моек для овощей, птицы и инвентаря, холодная вода не соответствует требованиям к питьевой. У сотрудников отсутствуют обязательные медосмотры и гигиеническая аттестация, а температурный режим хранения продуктов не соблюдается. Также не обнаружено дезинфицирующих средств для уборки и обработки оборудования.

«Перечисленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью потребителей», – заключили в Роспотребнадзоре.

По результатам проверки на индивидуального предпринимателя Коробейникову Ю.Н. составили протокол об административном правонарушении. Суд рассмотрел материалы и постановил приостановить работу общепита на 90 суток для устранения выявленных нарушений.

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