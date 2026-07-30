Гороскоп на 31 июля: Тельцам нужно сбросить напряжение, а Весам показаны обновления

Все говорит о том, что вам повезет Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Чтобы все сложилось удачно, постарайтесь не выносить свои планы и мечты на обсуждение раньше времени. Лучше сосредоточьтесь на действиях: начните творить и дайте простор фантазии. Займитесь домом и наведите в нем уют: именно домашнее пространство станет для вас источником сил, внутренней опоры и спокойствия. Помните: вы любимы, а значит, у вас есть все, чтобы справиться и идти вперед.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сбросьте напряжение, которое копилось у вас последние дни. И не держите эмоции в себе. Для этого отлично подойдут активные занятия. Можно подключить и экстремальные виды спорта. Все это поможет вернуть бодрость, ясность и уверенность. Сейчас вам особенно важны тепло и поддержка близких, поэтому не откладывайте встречу или хотя бы душевный разговор.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сейчас вы стоите на распутье, и спешка здесь только навредит. Чтобы принять верное решение, выпишите на бумагу все возможные плюсы и минусы, спокойно сравните их и дайте себе время увидеть ситуацию без лишних эмоций. Не игнорируйте интуицию: именно она подскажет вам, где лежит ваш настоящий путь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Будьте честны с собой и попробуйте ответить на вопрос: действительно ли вам нравится то, что сейчас происходит в вашей жизни? Если нет, не стоит мириться с этим по привычке – сейчас как раз наступил момент, чтобы собраться с силами, оставить позади старое и буквально восстать из пепла, как птица Феникс. Не оставайтесь с этим один на один: семья, друзья и любимые люди могут стать для вас надежной опорой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды на вашей стороне: можно смело мечтать шире, строить амбициозные планы и делать первый шаг к тому, что давно хотелось начать. Все сложится для вас наилучшим способом. В отношениях хватит ходит вокруг да около – признайтесь уже наконец в своих чувствах! И небольшой совет – работая руками, остерегайтесь мелких травм.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Постарайтесь уделить время делам, которые давно ждут вашего внимания. Все, что вы успеете сделать сегодня, станет хорошим заделом на будущее и поможет вам чувствовать себя увереннее уже в ближайшее время. При этом избегайте конфликтов и не втягивайтесь в спорные разговоры. Лучше направьте накопившееся напряжение в приятное русло: проведите время с любимым человеком, восстановите близость и позвольте себе немного расслабиться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Отличное время для перемен: сейчас любые обновления внешности будут особенно удачными, а поход в салон красоты поможет не только освежить образ, но и поднять настроение. Не бойтесь смелых решений – иногда именно они становятся первым шагом к новым возможностям и приятным переменам в жизни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Держитесь подальше от людей, чьи взгляды и энергия вы не по душе. Не стоит тратить силы и на бесплодные споры. Лучше найдите время для спокойной пешей прогулки: на свежем воздухе мысли быстро придут в порядок, а ответ на вопрос, который давно не дает вам покоя, может прийти сам собой – легко и неожиданно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Хороший момент, чтобы пересмотреть расходы, навести порядок в финансах и постепенно начать возвращать долги – причем не только денежные, но и те заверения, внимание или поддержку, которые вы когда-то кому-то обещали. В сфере чувств все складывается очень тепло и благоприятно – наслаждайтесь моментом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Попробуйте погрузиться в атмосферу тишины и умиротворения. Вашему телу и нервной системе особенно нужно внимание, восстановление и бережное отношение. Позвольте себе то, что действительно расслабляет и наполняет: массаж, йогу, ароматную ванну, спокойную музыку или просто несколько часов наедине с собой. Не чувствуйте в этом вины – такие моменты одиночества помогают вернуть силы, выровнять настроение и услышать собственные желания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Рабочие дела и нерешенные вопросы лучше ненадолго отложить, особенно если они не требуют срочного вмешательства. Позвольте себе полностью переключиться, насладиться каждым моментом заслуженного отдыха, восстановить силы и уже на следующей неделе вернуться к делам с новыми идеями и энергией.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждут неожиданные встречи, теплые разговоры и посиделки с друзьями. Не отказывайтесь от них, ведь сейчас вам особенно нужны легкость, живое общение и хорошее настроение. Однако не стоит слишком увлекаться застольем: знайте меру, чтобы отдых действительно пошел вам на пользу.

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