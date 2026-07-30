Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 6:07

Движение общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА

Режим «Опасное небо» действует в Удмуртии
Виола Романова
Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске

Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

30 июля в Ижевске временно остановили движение общественного транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ограничения на проезд ввели для обеспечения безопасности горожан в рамках действия режима «Опасное небо». Пассажиров просят покинуть салоны общественного транспорта и найти укрытие. Движение будет восстановлено после снятия ограничений.

Напомним, ранее стало известно об атаке на склад Wildberries в Сарапуле.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар начался на складе Wildberries в Сарапуле после атаки БПЛА

Пиццерию «Удмак» в Ижевске закрыли из-за антисанитарии

Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии