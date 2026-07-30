Движение общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА

Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

30 июля в Ижевске временно остановили движение общественного транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ограничения на проезд ввели для обеспечения безопасности горожан в рамках действия режима «Опасное небо». Пассажиров просят покинуть салоны общественного транспорта и найти укрытие. Движение будет восстановлено после снятия ограничений.

Напомним, ранее стало известно об атаке на склад Wildberries в Сарапуле.

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