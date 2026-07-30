Сирены включили в Ижевске и еще 20 муниципалитетах Удмуртии

Предупредительные сирены включили в 17 районах и 4 городах Удмуртии Фото: Данил Иванов.

30 июля в Удмуртии вновь ввели режим «Опасное небо». Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

Так, предупредительные сирены включили в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Ижевске, Воткинске, Можге и Сарапуле.

Напомним, ранее стало известно об атаке БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле. По предварительной информации, пострадавших нет.

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