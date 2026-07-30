Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

Всех пострадавших доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 29 июля на автодороге Дебесы – Кез в Удмуртии произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

68-летний водитель автомобиля «Лада Нива», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего мужчины, двигавшегося в прямом встречном направлении. В результате это привело к столкновению.

В аварии пострадали водитель «ВАЗа» и его пассажиры – мужчины в возрасте 39, 30 и 25 лет. Кроме того, травмы получила 36-летняя пассажирка «Лады». С места ДТП из увезли в больницу.

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