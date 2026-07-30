Врио Главы Удмуртии выехала к попавшему под атаку БПЛА складу Wildberries

Временно исполняющая обязанности Главы Удмуртии Ольга Абрамова выехала к попавшему под атаку беспилотников складу Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, ЧП произошло утром 30 июля. Из-за нападения в центре начался пожар. Отмечается, что всех сотрудников эвакуировали заранее, пострадавших нет.
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