Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 30 июля

Сигналы «Опасное небо», «Ковер» и «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

30 июля в Удмуртии отменили сигналы «Опасное небо» и «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

Кроме того, снят запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту. Напомним, ограничения ввели в 7:30. Предупредительные сирены включали в 17 районах и четырех городах региона.

Под атаку вражеских БПЛА попал логистический центр Wildberries в Сарапуле. Пострадавших нет. Ольга Абрамова прибыла на место происшествия для проведения оперативного штаба. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

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