Ольга Абрамова официально представлена как врио Главы Удмуртии. Фото: Дмитрий Соколов

30 июля в Удмуртии прошло официальное представление Ольги Абрамовой, накануне назначенной временно исполняющей обязанности Главы республики. В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Слева направо: бывший Глава Удмуртии Александр Бречалов, полпред Президента в ПФО Игорь Комаров, врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова. Фото: скриншот трансляциии udmgossovet.ru

«Ольга Викторовна зарекомендовала себя как настоящий профессионал, уверен, опыт и знания помогут ей успешно справиться с задачами, поставленными руководством страны, и обеспечить общественно-политическую стабильность и развитие региона, как видел Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – отметил полпред.

Ключевыми направлениями в работе Абрамовой названы демография, поддержка участников СВО и их семей, обеспечение социально-экономической стабильности, защита граждан в условиях внешних санкций, а также структурная перестройка регионального рынка труда с учетом технологических изменений.

«Руководству региона предстоит серьезная работа по улучшению инвестиционного климата и качества жизни в республике. Главное здесь – не терять связь с жителями и оперативно реагировать», – заключил Игорь Комаров.

Врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова. Фото: скриншот трансляциии udmgossovet.ru

В своем выступлении Абрамова сосредоточилась на уже озвученных ранее приоритетах: она предложила проработать стратегию поддержки для возвращающихся с СВО, разработать систему наставничества для детей, оставшихся без попечения родителей, а также сосредоточиться на вопросах демографии.

«Мне очень приятно, что я сегодня снова здесь, в нашей команде Удмуртии. В другом статусе, но я думаю, что это лишь укрепит наши с вами возможности», – отметила Абрамова.

С прощальной речью выступил и бывший Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Вы знаете, с первого дня в моей работе были постоянные невероятные вызовы. <...> Но мы всегда – нашей большой командой – справлялись со всеми вызовами. Всегда. И я уверен, что так будет и дальше, и сейчас мы тоже справимся, потому что в наших принципах – держать удар до конца», – начал он.

Экс-Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: скриншот трансляциии udmgossovet.ru

Бречалов поблагодарил Президента и команду правительства, признался, что в начале пути знал об Удмуртии только автомат Калашникова, а уже через год увлеченно рассказывал Путину, какая это удивительная республика и какие люди здесь живут.

«Очень часто звучал вопрос: “Александр Владимирович, вы на чем сидите? Ну, там магний пьете, витамины какие-то? Откуда столько энергии?”» – пошутил Бречалов, а затем признался, что все девять лет черпал энергию в людях, с которыми работал.

Он обратился и к Ольге Абрамовой, назвав ее самым сильным и работоспособным человеком, фанатиком своего дела, и пообещал, что всегда будет рядом, а команда правительства обязательно ей поможет.

«Ну и я хочу закончить строками из моего любимого Высоцкого: “Для остановки нет причин, иду, скользя и в мире. Нет этих вершин, что взять нельзя”», – завершил Бречалов.

В заключении мероприятия Александра Бречалова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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