Участок улицы Красноармейской в Ижевске перекроют на три дня

Рабочие планируют обновить 800 метров инженерных коммуникаций. Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске с вечера 31 июля до утра 3 августа временно ограничат движение транспорта на участке улицы Красноармейской. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение закроют с 20:00 пятницы, 31 июля, до 5:00 понедельника, 3 августа на отрезке между домами №168 по улице Красноармейской и №13 по улице Советской.

Ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети. На указанном участке специалисты обновят около 800 метров инженерных коммуникаций.

Автомобилистов просят заранее учитывать временное перекрытие при выборе маршрутов и по возможности объезжать участок проведения работ.

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