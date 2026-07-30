Погода в Ижевске на 31 июля: дожди, ночное похолодание и +23°С

31 июля в Ижевске ожидается резкое ночное похолодание до +14°С, днем температура воздуха вернется к комфортным +23°С, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.
В пятницу местами в городе пройдут дожди и грозы. Ветер – южный, 7-12 м/с.
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