«ИжАвиа» приостанавливает полеты после решения Росавиации

Пассажиров будут обслуживать другие авиакомпании Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа авиакомпания «ИжАвиа» прекращает выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта. Соответствующий приказ подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Власти подчеркивают, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными. До 1 февраля 2027 года пассажиры оформили почти 46 тысяч билетов на рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Для выполнения обязательств перед клиентами рейсы перераспределят между другими перевозчиками. Договоренности уже достигнуты с авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 («Сибирь»), Red Wings и Nordwind. Возможность перевозки пассажиров также подтвердили «Победа», NordStar, «ЮВТ Аэро» и Smartavia.

Пассажирам предложат перелет рейсом авиакомпании-партнера по первоначальному маршруту либо полный возврат стоимости билета. Если новый рейс не подойдет по времени или дате, оформить возврат можно через кассы «ИжАвиа», агентства, службу поддержки или официальный сайт перевозчика. Деньги обещают вернуть в течение 30 рабочих дней после подачи заявления.

Ограничения в отношении сертификата эксплуатанта действовали последние три месяца. После проверки Росавиация потребовала от авиакомпании устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов, провести кадровые и структурные изменения, а также внутренний аудит подразделений по техническому обслуживанию воздушных судов. По данным ведомства, в установленный срок критические замечания устранены не были.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов заявил, что приостановка деятельности перевозчика носит временный характер и необходима для устранения всех замечаний и повышения уровня безопасности полетов. Он также отметил, что самолеты «ИжАвиа» остаются исправными и будут переданы в аренду другим авиакомпаниям, а после завершения всех мероприятий транспортная доступность республики, по его словам, должна улучшиться.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 30 июля

Врио Главы Удмуртии выехала к попавшему под атаку БПЛА складу Wildberries

Пожар начался на складе Wildberries в Сарапуле после атаки БПЛА