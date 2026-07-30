Правительство Удмуртии ушло в отставку

Правительство Удмуртии сложило полномочия после досрочной отставки главы республики Александра Бречалова. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабинета министров.
Вместе с тем члены правительства продолжат исполнять свои обязанности в прежнем составе до назначения нового руководителя региона и формирования нового кабинета министров.
Власти заверили, что все социальные выплаты и бюджетные обязательства перед жителями республики будут выполняться в полном объеме в соответствии с утвержденными планами.
Напомним, Александр Бречалов объявил о досрочном уходе с поста главы Удмуртии 30 июля. В соответствии с действующим законодательством после отставки руководителя региона правительство также складывает полномочия, продолжая работу до формирования нового состава.
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