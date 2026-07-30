Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит «СГ-Транс»

По данным СМИ, Александр Бречалов сам хотел перейти на работу в бизнес. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов после ухода с поста руководителя республики станет генеральным директором компании «СГ-Транс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, «СГ-Транс» является крупнейшим в России владельцем парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимической продукции.

Источники РБК утверждают, что Бречалов уже давно рассматривал возможность возвращения в бизнес и неоднократно выражал желание покинуть государственную службу. По их словам, появившееся предложение стало для него возможностью реализовать эти планы.

При этом собеседники издания подчеркивают, что отставка бывшего главы Удмуртии не связана с какими-либо серьезными претензиями к его работе. По их словам, решение о смене должности не было вызвано провалами в управлении регионом.

Напомним, Александр Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии 29 июля. На следующий день президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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