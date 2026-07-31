31 июля в Удмуртии ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

31 июля в Удмуртии в 5:10 ввели режим «Беспилотная опасть», а 6:20 на территории аэропорта им. М. Т. Калашникова – режим «Ковер». Радиус – 100 км. Ограничения нужны для безопасности полетов, сообщают в Правительстве республики и Росавиации.
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Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
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Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
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Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
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