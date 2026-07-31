Жительницу Удмуртии отправили в колонию за убийство знакомой

В суде подсудимая признала вину в полном объеме Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

53-летнюю жительницу деревни Верхняя Талица Воткинского района признали виновной в убийстве знакомой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

8 апреля пьяная подсудимая поссорилась с потерпевшей, и ударила ее ножом в грудь. От полученного удара женщина умерла.

В суде подсудимая признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 7 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу матери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.

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