В Сарапуле не выявили превышения вредных веществ в воздухе после пожара на складе WB

Специалисты продолжат мониторинг в городе. Изображение: нейросети

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии не обнаружило превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после пожара в логистическом центре Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели отбор проб воздуха на границе жилой застройки – в северной части Сарапула, а также в деревнях Пастухова и Антипино Сарапульского района.

В ходе лабораторных исследований проверили содержание диоксида и оксида азота, диоксида серы, гидрохлорида, хлора, аммиака, формальдегида, угарного газа, взвешенных веществ, а также мелкодисперсных частиц PM2,5 и PM10.

По результатам анализов превышений допустимых концентраций токсичных веществ не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре добавили, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Сарапуле и Сарапульском районе продолжается.

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