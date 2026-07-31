Гороскоп на 1 августа: Стрельцам важно действовать уверенно, а Козерогам не стоит отказываться от выходов в свет

Жизнь - это непрекращающаяся спираль обновлений Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Хороший день, чтобы успеть многое – и для себя, и для тех, кто рядом. Энергии достаточно, чтобы действовать смело и брать инициативу в свои руки. Особенно удачно будут складываться вопросы, где нужна собранность и уверенность в собственных силах. На личном фронте день обещает быть насыщенным и непредсказуемым: ваши слова и поступки могут заметно усилить интерес к вам и запустить яркий, очень эмоциональный роман.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В финансовых делах возможен прогресс – у Тельцов появится шанс удачно решить сложный вопрос, найти выгодный для себя выход из непростой ситуации или сделать шаг к укреплению материального положения. Встреча с противоположным полом сегодня может завершиться весьма оригинально

Близнецы (21 мая – 20 июня)

День не слишком подходит для откровенности и лишних разговоров: лучше держать личное при себе, не распространять слухи и не делиться тем, что может быть использовано против вас. Сдержанность, внимательность и разумная осторожность помогут пройти этот период без потерь. У семейных Близнецов могут возникнут споры, но в конечном итоге именно они помогут стать ближе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Не поддавайтесь нервозности и постарайтесь сохранять внутреннее равновесие: сегодня особенно важно действовать спокойно и без лишней суеты. На работе доверяйте своему чутью, оно поможет уловить скрытые нюансы и вовремя заметить важные детали. При этом каждую полученную извне информацию обязательно перепроверяйте, чтобы избежать ошибок и недоразумений.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день особенно хорошо будет усваиваться новая информация, поэтому он идеально подходит для обучения, чтения, общения и любых дел, где важно быстро схватывать суть. Можно смело браться за новые задачи, осваивать полезные навыки и впитывать знания – память и внимательность будут работать лучше обычного.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Не стоит забывать о финансовой стороне жизни. Сейчас лучше избегать кредитов, займов и любых долговых обязательств: такие решения могут оказаться обременительными и принести лишние сложности в будущем. Гораздо разумнее проявить осторожность, трезво оценить свои возможности и отложить крупные траты на более подходящий момент. А вот в близким отношениях как раз следует быть смелее.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весов могут ждать неожиданные события, которые внесут коррективы в привычный ход дел и собьют ранее намеченные планы. Не стоит из-за этого расстраиваться: чем спокойнее и гибче вы отнесетесь к переменам, тем быстрее сумеете приспособиться к новым обстоятельствам и даже обратить их себе на пользу. Иногда именно такие внезапные повороты открывают более удачные возможности, чем те, на которые вы изначально рассчитывали.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

День будет богат на идеи и нестандартные решения: прислушивайтесь к собственным наблюдениям, фиксируйте удачные мысли, чтобы потом предложить их руководству. Именно эти шаги заложат хорошую основу для будущего повышения по карьерной лестнице. Неожиданные признания перевернут спокойную интимную жизнь Скорпионов буквально с ног на голову.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Удача сегодня на вашей стороне, поэтому самое время воспользоваться благоприятным моментом и взяться за решение накопившихся проблем. Многие вопросы могут решаться легче обычного, если действовать уверенно, не откладывать важные шаги и не бояться проявлять инициативу. Это хороший день для того, чтобы закрыть старые задачи и освободить пространство для новых возможностей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Не отказывайтесь от посещения публичных мероприятий, встреч или любых выходов в свет: именно там вероятны полезные знакомства, которые в будущем могут оказаться очень ценными. Новые люди способны подсказать интересную идею, помочь с делом или открыть перед вами перспективное направление, поэтому стоит быть открытыми к общению и случайным, на первый взгляд, встречам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Весьма плодотворный день – велик шанс сделать намного больше, чем было запланировано, если вы сумеете правильно распределить силы и не отвлекаться по пустякам. Сейчас особенно важно действовать собранно и не бояться брать на себя дополнительные задачи: энергия дня позволит справиться даже с тем, что раньше казалось слишком объемным или сложным. Но не забывайте про полноценный отдых.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вероятна поездка, и в какие-то моменты она может показаться вам довольно скучной или утомительной, однако и в ней найдется своя польза – она даст время собраться с мыслями, отдохнуть от привычной суеты и, возможно, пересмотреть ближайшие планы. Стоит немного сместить фокус внимания с работы на родных: проведите больше времени с близкими, уделите внимание детям и постарайтесь создать дома теплую, спокойную атмосферу.

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