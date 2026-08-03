Экс-глава «Удмуртлеса» Руслан Эмир-Усейнов осужден на 4,5 года колонии

Экс-чиновник проведет в колонии общего режима 4 с половиной года. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему начальнику Управления водного хозяйства Минприроды Удмуртии, ранее возглавлявшему АУ УР «Удмуртлес», Руслану Эмир-Усейнову. Экс-чиновник проведет в колонии общего режима 4 с половиной года. Об этом сообщает из зала суда журналист «КП-Ижевск».

Напомним, фигуранта задержали в начале марта 2024 года. Следствие вменило ему злоупотребление должностными полномочиями при приемке работ по расчистке русла реки Увы. В документации, представленной ООО «Дельта-Строй», объем выполненных работ был существенно завышен. В результате государству был нанесен ущерб в размере более 23 миллионов рублей.

В этот же день суд огласил приговор и второму фигуранту дела – бывшему министру природных ресурсов Удмуртии Денису Удалову, который получил 5 лет колонии. Приговоры могут быть обжалованы.

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