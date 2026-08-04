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НовостиОбщество4 августа 2026 16:01

Погода в Ижевске на 5 августа: солнце и до +26°С

Прогноз на день
СУББОТИН Егор
Хорошего дня!

Хорошего дня!

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, в Ижевске ожидается солнечная погода, без осадков. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +24°..+26°С, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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