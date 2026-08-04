Школьника из Ижевска подозревают в краже трех питбайков

Ущерб составил почти 400 тыс. руб. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в серии краж питбайков полицейские задержали 14-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, юноша похитил три мотоцикла, припаркованных у подъездов многоквартирных домов в Ленинском районе города. Для этого он замыкал провода замков зажигания.

Ущерб составил порядка 400 тыс. руб. Один питбайк школьник успел продать за 1,5 тыс. руб.

В настоящее время похищенное изъято. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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