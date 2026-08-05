Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 5 августа

Фото: Архив КП.
4 августа в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо». Об этом в соцсетях сообщил врио Главы региона Ольга Абрамова.
Напомним, ограничения ввели этим утром для обеспечения безопасности в республике. Предупредительные сирены включали в 8 районах и двух городах региона.
Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.
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