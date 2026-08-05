Асфальт срежут на ул. Металлистов в Ижевске

Движение на участке будет затруднено. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В столице Удмуртии с 6 по 10 августа запланированы работы по срезке асфальта и поднятию колодцев на участке улицы Металлистов от ул. 50 лет ВЛКСМ до 6-й Подлесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Автомобилистов просят учитывать изменения и не парковать машины на этом участке.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 человек обвиняют в Удмуртии в серии афер с навязыванием медуслуг

Семь жителей Ижевска осудят за аферу с арендой квартир на 600 тысяч рублей

Ольга Абрамова: Удмуртия приблизилась к нормальному ежесуточному потреблению бензина