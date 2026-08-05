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НовостиОбщество5 августа 2026 17:00

Асфальт срежут на ул. Металлистов в Ижевске

Водителей просят не оставлять здесь машины
СУББОТИН Егор
Движение на участке будет затруднено. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Движение на участке будет затруднено. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В столице Удмуртии с 6 по 10 августа запланированы работы по срезке асфальта и поднятию колодцев на участке улицы Металлистов от ул. 50 лет ВЛКСМ до 6-й Подлесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Автомобилистов просят учитывать изменения и не парковать машины на этом участке.

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