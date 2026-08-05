Ольга Абрамова: Удмуртия приблизилась к нормальному ежесуточному потреблению бензина

В Удмуртии снизился ажиотаж на покупку бензина Фото: Архив КП.

Врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что в республике снизился ажиотаж на покупку бензина.

«Мы приблизились к нормальному ежесуточному потреблению. Для Удмуртии это чуть более 1000 тонн бензина в сутки. Благодарю наши топливные компании, которые смогли нарастить количество поступающего топлива. До пятницы будем внимательно смотреть на устойчивость этой системы. А затем вернемся к вопросу о канистрах», – сказала руководительница республики в соцсетях.

По словам Абрамовой, утренние очереди на АЗС заметно сократились. Сейчас власти разрабатывают возможности, чтобы к вечеру заправки также оставались загруженными. Ситуация находится на личном контроле министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева.

Кроме того, решен вопрос распределения топлива по республике. В первую очередь бензин будут направлять в те районы, где работает только одна из федеральных сетей.

«Ситуации, когда в райцентре сутки нет бензина мы должны исключить», – сказала Абрамова.

Отмечается, что все специальные службы, а также школьные автобусы уже обеспечены запасом топлива.

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