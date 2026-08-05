Семь жителей Ижевска осудят за аферу с арендой квартир на 600 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

Семеро жителей Ижевска судят по обвинению в массовом мошенничестве при оказании риелторских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, с 2022 по март 2025 года фигуранты публиковали в интернете объявления о сдаче квартир по заниженным ценам. Условия выглядели привлекательно для потенциальных арендаторов, однако в реальности этого жилья не существовало.

Чтобы придать своей деятельности видимость легального бизнеса, организатор группы арендовал офисы, которые выдавались за агентства недвижимости. Когда клиенты обращались, с ними заключали официальные договоры и брали плату за посреднические услуги. Сразу после получения денег злоумышленники заявляли, что собственник якобы перестал выходить на связь, и вместо реального жилья предлагали доступ к базе данных и контакты, взятые из открытых источников. Эти сведения были неактуальными и не помогали клиентам снять квартиру.

Всего от действий группы пострадали 73 человека, общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Абрамова: Удмуртия приблизилась к нормальному ежесуточному потреблению бензина

Стоимость кв. м в новостройках Удмуртии выросла до 138 тысяч рублей

Подростка спасли на пожаре в Удмуртии