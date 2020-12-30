До нового, 2021 года остались считанные часы. В преддверии праздников, мы решили спросить гостей радио «Комсомольская правда» - Ижевск» о традициях, которые существуют в их семьях.ЖДАЛИ ПРАЗДНИКА ВЕСЬ ГОДКонстантин Сунцов, исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртии признался, что для него Новый год – это, в первую очередь, подведение итогов уходящего года и планирование задач на следующий год:- Год закончился. Это время подведения итогов и несколько дней затишья и отдыха. Традиционно в новогоднюю ночь мы будем зажигать бенгальские огни, запускать фейерверки. А еще, будем есть салаты в этот вечер и на следующий день. Может быть, переоденусь в Деда Мороза и проедусь по всем родным, - рассказывает Константин Сунцов.Для него символы Нового года - это запах мандаринов и салат «сельдь под шубой». А еще, этот праздник неразрывно связан с детскими воспоминаниями.- Когда мне было года три, дедушка в новогоднюю ночь говорил нам с братом, что ляжем спать мы в этом году, а проснемся в следующем. Для нас это было каким-то чудом. Мы ждали этого дня весь год. А утром мы находили под елкой сладкие подарки. И это было огромным счастьем в детстве.ОЛЕНЬ ИЗ КЕФИРНОЙ БУТЫЛКИПо словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева чувство приближения Нового года появляется у него в конце ноября. Ведь декабрь - это месяц, который переводит нас из напряженного ритма в ту сказку, которую мы ждем весь год.- 1 января мы просыпаемся с ощущением, что праздник уже прошел, и включаем обратный отсчет - 365 дней. И вот, с наступлением декабря приближение праздника нарастает с каждым днем. Уже который год главную елку республики мы открываем 19 декабря. Есть мечта делать это в начале декабря, тем самым создавая новогоднее настроение, которое есть в душе у каждого, - рассказал глава города.Праздничное настроение в семье Олега Николаевича появляется с украшением дома. Главный новогодний атрибут – подаренный ему самодельный олень из кефирной бутылки, украшенный гирляндой и елочными игрушками. Светящиеся огоньки подсвечивают оленя и создают в доме атмосферу нового года.Новогоднюю ночь Олег Бекмеметьев традиционно проводит в компании семьи и друзей.- Новогодняя традиция у нас такая. Мы собираемся семьями и устраиваем тематические вечеринки. В один год темой были танцы народов мира. Нам как-то досталась Океания. В такие моменты и родители, и дети в нашей компании испытывают массу позитивных эмоций, потому что каждая семья представляет какой-то свой номер. А еще всей дружной компанией готовим плов в большом казане на улице.Из развлечений в праздничные дни мэр города предпочитает зимние виды спорта.- Очень люблю сноуборд. На горных лыжах так и не научился кататься. После 1 января надеюсь быстро выбраться из-за новогоднего стола и прокатиться по склонам. В этом году еще не катался. Нечкино - мое любимое место проведения зимнего отдыха.ОЛИВЬЕ И ПОДАРКИ ПОД ЕЛКОЙПо словам генерального директора «ИжГЭТ» Андрея Батова, Новый год у него ассоциируется с детством, елкой, похрустывающим льдом и инеем на ветках деревьев. Ощущение волшебства и сказки он старается подарить в преддверии праздника своей дочери:- В последние годы у нас появилась традиция за неделю до Нового года каждый день подкладывать под елку подарки. Не имеет значение их размер и цена. Важно то ощущение чуда, поиска, ожидания. Каждый из этих дней - маленькое открытие. Это здорово! - поделился с нами Андрей Батов.Праздничное настроение в семье Андрея Батова связано с украшением елки, покупкой подарков и подготовкой к празднику.- Говоря о традиционном новогоднем блюде, не буду оригинален. Для меня это салат «оливье». В повседневной жизни мы редко его едим. А вот на новогоднем столе он обязательно должен быть, - рассказывает директор «ИжГЭТ».ЕСЛИ ВЕРИТЬ – СКАЗКА ОЖИВЕТДля Маши Гутовой, девочки-фотомодели с редким заболеванием, Новый Год – время сказки. Время превратиться в принцессу Эльзу из «Холодного сердца».- В этом году мы будем отмечать праздник в гостях. Мы все переоденемся в героев мультфильма «Холодное сердце» - мой самый любимый мультфильм. Я буду Эльзой, буду колдовать льдом. Новогоднее настроение у меня появляется, когда мы украшаем елку, открываем подарки и одеваем карнавальные костюмы, - говорит девочка.Ольга, мама Маши, рассказывает, что игрушки для елки они делают сами - такая у них традиция. К новогоднему столу обычно готовят сельдь под шубой. Для Маши же главное новогоднее блюдо - это торт. А вообще, Новый год – это время собираться с друзьями, общаться, зажигать бенгальские огни, ждать чудес.- Новый год - сказочный праздник. Мы любим сказки, мы в сказке живем. Вы знаете, что единороги существуют? Маша научила меня верить. Сказка внутри нас, - говорит Ольга.НАПОМНИМВ прошлые годы мы уже рассказывали о том, как встречали Новый год известные ижевчане Например, председателю городской думы города Ижевска, Олегу Гарину, запомнился Новый год, который он с семьей встретил в заглохшей машине. Завести ее не смогли до самых курантов. А в доме в это время уже собрались гости, накрывали на стол. К счастью, ситуация произошла не очень далеко от дома, и гости успели добраться до машины к бою курантов. Так праздник и отметили: за капотом машины вместо новогоднего стола. Через некоторое время машину, конечно, вытащили. Но Новый год получился незабываемым.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В новогоднюю ночь ограничат движение по улице Милиционная в ИжевскеЕсть вопрос: как будет работать ЗАГС в Ижевске в праздничные дни?