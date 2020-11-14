Итоги недели в Удмуртии: имена претендентов на должность главы Ижевска и сроки установки главной новогодней елки в столице региона Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уходящая неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

Короткие новости

Глава Ижевска вылечился от коронавируса

Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов стал донором плазмы для больных коронавирусом

Никита Свирин уходит с поста замминистра здравоохранения Удмуртии

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии заразился коронавирусом

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Претенденты на должность главы Ижевска

В Ижевске выбирают главу города Фото: Диля Ахмадишина

На должность главы Ижевска претендуют сразу 7 человек. Среди них директор спортивной школы олимпийского резерва Ижевска «Юный динамовец» Андрей Васюков, начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев, директор школы № 28 Ижевска Елена Варламова, нынешний глава города Олег Бекмеметьев, менеджер ООО «Завод «Буммаш» Олег Овчинников, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, мастер ремонтной бригады ЗАО «Ижевское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» Станислав Ковальский.

20 ноября конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования.

В одной из ферм Удмуртии планируют изъять животных

Истощенные коровы умирают Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Удмуртии планирует изъять животных у хозяйства «Елово» Ярского района. На ферме массово умирают истощенные коровы. Фотографии жесткого обращения с животными в сеть выложили сами сотрудники предприятия. По этому факту сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки. Однако уголовное дело все еще не заведено. Если его все-таки возбудят, то Минсельхоз Удмуртии будет думать об изъятии животных, так как жалобы о нарушениях на ферме начали поступать уже с середины 2020 года.

Елка на Центральной площади Ижевска

Главная праздничная елка на Центральной площади Ижевска появится в декабре Фото: Архив «КП» в Ижевске

К середине декабря на Центральной площади Ижевска планируют установить главную новогоднюю елку в столице Удмуртии. К концу месяца праздничные деревья появятся во всех районах города.

- Кроме того, мы в прошлом году приросли с точки зрения иллюминации, в этом году мы оснастили иллюминацией улицу Студенческую. И с каждым годом будем увеличивать новогоднее украшение города, - говорит Олег Бекмеметьев.