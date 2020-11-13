Главная праздничная елка на Центральной площади Ижевска появится в середине декабря

Главная праздничная елка на Центральной площади Ижевска появится в декабре
Фото: Архив «КП» в Ижевске
К середине декабря на Центральной площади Ижевска планируют установить главную новогоднюю елку в столице Удмуртии. К концу месяца праздничные деревья появятся во всех районах города. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время эфира 13 ноября на радио «Комсомольская правда-Ижевск».
- Кроме того, мы в прошлом году приросли с точки зрения иллюминации, в этом году мы оснастили иллюминацией улицу Студенческую. И с каждым годом будем увеличивать новогоднее украшение города, - говорит Олег Бекмеметьев.
Напоминаем, что 11 ноября в Ижевске около Театра кукол начали установку первой новогодней елки города. Новогоднее дерево появляется в этом месте каждый год. Также жители города сообщают, что елку в скором времени установят около ТЦ «Флагман» в Ижевске.
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