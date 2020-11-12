Готовят премьеры даже в пандемию: как живет Театр оперы и балета в Ижевске в эпоху коронавируса?

Зрительный зал — лишь малая часть театра. Здесь скрываются целые цеха по производству декораций, бутафории, обуви и костюмов Фото: Ильяс Бекмансуров

2020 год выдался непростым. Падение рубля, коронавирусные запреты, «удаленка»... Вот и театральный сезон закончился, даже не успев начаться. Но даже сейчас, когда зрители не могут сходить пойти на спектакли, за закрытыми дверями кипит жизнь. Мы посмотрели, как живет в это непростое время Театр оперы и балета и узнали, какие премьеры сейчас готовятся.

Декорации из разных спектаклей

В Театр оперы и балета мы заходим со служебного входа со стороны улицы Пушкинской: с центрального сейчас сюда не попасть. Зрителей в театре нет, поэтому по территории ходят только «свои». Мы идем по коридору, который напоминает обычную обстановку в любом государственном учреждении: по бокам много кабинетов, на некоторых из них написаны фамилии сотрудников. Именно по этому коридору обычно бегают артисты, когда им нужно переместиться с одного конца сцены на другой. Ходить за кулисами нельзя, потому что от этого колышется занавес.

Чтобы артисты могли быстро переместиться с одного конца зала в другой, двери оставляют открытыми и для надежности подпирают мешками с песком Фото: Ильяс Бекмансуров

Перед входом на сцену надеваем бахилы: здесь все должно быть чисто. Около сцены висит табличка: «Уважаемые коллеги! В уличной обуви по сцене не ходим. Никогда! Общими усилиями не допустим грязи в искусстве». Входим осторожно, не с партера, а с «карманов», где хранятся декорации. Кажется, что вот-вот на сцене появится корабль из «Корсара» или притаившийся Буратино в театре Карабаса-Барабаса...

Но возвращаемся в реальность. Видим: высокие полки, на которых хранится «одежда сцены», то есть различные занавесы. Доставать ее приходится с помощью лестниц.

Оборудование на сцене

Сейчас театр готовит две премьеры: оперу «Травиата» и оперетту «Летучая мышь». Первая уже почти готова: к премьере уже сшиты костюмы, а артисты усиленно репетируют. На сцене уже висит огромная люстра из оперы «Травиата». Вот только когда театр откроют, чтобы показать премьеру, неизвестно.

Во время спектакля работник сцены успевают полностью поменять декорации за 27 секунд Фото: Ильяс Бекмансуров

Оркестровую яму не видно. Яма может перекрываться — покрытие поднимается, как лифт, и закрывает проем. Это используют для сценических эффектов.

— В абонементе «Променад-концерты в оперном» мы показывали фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», действие происходит в царстве Аида, то есть под землей. В начале оперы оркестр играет прямо на сцене, а потом опускается в яму с помощью лифта. Выглядит очень эффектно. Казалось бы, простой прием, но зрители от этого всегда в восторге, — говорит руководитель литературно-драматической частью театра Анна Попова.

Оркестровую яму иногда закрывают, чтобы увеличить сцену. За историю театра в нее никто не падал Фото: Ильяс Бекмансуров

В карманах сцены и позади нее хранятся декорации и бутафория Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Театр может создавать различные спецэффекты: ночной свет, дневной свет, даже лить настоящую воду. В кармане мы находим дымовую пушку, с помощью которой устраивают тяжелый туман.

С помощью этого устройства на сцене можно увидеть туман Фото: Ильяс Бекмансуров

Здесь же находится пульт помощника режиссера. На нем видно сцену так, как видит ее зритель. Сценарий помощника режиссера расписан по секундам: там показывается, когда какой свет или спецэффект нужно включать. Через гарнитуру во время спектакля помощник режиссера говорит, когда и что нужно делать. Но иногда бывают казусы.

— В нашем репертуаре есть опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В начале там поднимается занавес, героиня поет, лежа на полу. Но один раз занавес не поднялся, и героине пришлось петь, не видя дирижера, а петь в таких условиях очень тяжело. Самое главное: она не знает, сколько продлится заминка. Оказалось, что у помощника режиссера не сработала гарнитура, и поэтому занавес не подняли. Потом нужного человека нашли вживую и поторопили его, — рассказывает Анна Попова.

С помощью этого пульта помощник режиссера вызывает артистов и проверяет их готовность, а также дает указания работникам сцены Фото: Ильяс Бекмансуров

Сцена в театре вращается. Иногда из-за этого тоже возникают неловкие ситуации. Например, в опере «Флория Тоска» главная героиня убивает Скарпиа, и сцена с мертвым героем поворачивается. Но один раз актер неправильно упал, и его нога осталась за вращающимся кругом. Поэтому после «смерти» ему пришлось подтягивать ногу.

На сцене под полом спрятаны розетки Фото: Ильяс Бекмансуров

В зрительном зале сейчас все сиденья закрыты тканью, чтобы там не образовывалась пыль. Анна Попова говорит, что лучшие места находятся в партере. Оттуда хорошо видно и слышно спектакль. Однако там есть несколько «слепых зон», но на эти места билеты не продаются. Также нельзя купить билеты на страфонтены — места «для своих». Там смотрят спектакли работники театра.

Страфонтены располагаются сбоку у задней стенки партера. Там смотрят спектакль работники театра Фото: Ильяс Бекмансуров

В ложах сейчас находятся световые пушки Фото: Ильяс Бекмансуров

Репетиции обычно проходят и на сцене, а в репетиционном зале. В залах также в нем проходят занятия у юных артистов балета. Они тоже участвуют в постановках Фото: Ильяс Бекмансуров

Творческий беспорядок в гримерке

Изначально не предполагалось, что в здании будет находится Театр оперы и балета с огромным количеством артистов. Планировалось, что здесь будет музыкальный театр. Поэтому выделить отдельную гримерку для каждого невозможно.

Мы направляемся в гримерку артиста балета и педагога Ильи Волкова. По пути проходим мимо пачки, которая висит в коридоре на рейлинге.

В театре хранятся костюмы от всех спектаклей Фото: Ильяс Бекмансуров

Перед выступлением костюмеры вешают подготовленные к спектаклю костюмы на рейлинги в коридорах Фото: Ильяс Бекмансуров

В театре делают парики Фото: Ильяс Бекмансуров

Гримерную комнату артист делит с шестью коллегами. Здесь творческий беспорядок: лежит одежда, грим, обувь, аксессуары. Из особенно дорогого — детские рисунки, аппликации которые Илья Волков хранит у себя на столике. Например, из подготовительной группы одна девочка нарисовала «Щелкунчика», потому что вдохновилась спектаклем. Дома у Ильи Волкова стоит новогодняя елка, которую ему подарила другая девочка.

— Балеринку рисовала девочка Маша. Мне очень нравится этот рисунок, я его заламинировал, обклеив скотчем для сохранности и долговечности. Он особенно дорог, потому что ребенок далек от балета, но любит рисовать, — говорит артист.

Артист балета хранит рисунки, которые ему дарят ученики Фото: Ильяс Бекмансуров

В гримерке хранится очень много обуви. Например, валенки - так артисты называют теплую обувь, в которых они ходят по мраморному полу, чтобы не замерзли ноги: мягкие туфли; туфли на каблуках.

Артисты балета держат множество видов обуви Фото: Ильяс Бекмансуров

Кстати, мужчины в балете не встают на пальцы, поэтому пуантов у них нет. Зато в спектаклях используется обувь самых разных фасонов: джазовки, обувь на каблуках и даже ботфорты.

— В театре я играю Фею Карабос в «Спящей красавице». Но когда-то мне приходилось танцевать одного из претендентов на руку принцессы Авроры, в этом же балете, нужно было выходить в ботфортах. Они постоянно сползали, и даже пришлось пришить резинки, чтобы они выглядели как прямые, — рассказывает Илья Волков.

Мешочки используются в балете «Корсар» Фото: Ильяс Бекмансуров

В этой маске коллега Ильи в роли Ромео забирался на бал, где он впервые увидел Джульетту Фото: Ильяс Бекмансуров

Завод по производству декораций и костюмов

Театр делится на две части: доступную и недоступную зрителям. В задней части находятся цеха. Там делают обувь, одежду, декорации, занавесы и вообще все, что нужно для спектакля, кроме пуантов. В театре есть целый цех, напоминающий заводской, поэтому во внутреннем дворе театра стоит промышленная вытяжка.

Во внутреннем дворе театра стоит промышленная вытяжка Фото: Ильяс Бекмансуров

В цехе для декораций сейчас делают занавес для оперы «Травиата». Пол застелен бумажками. Оказывается, это эскиз занавеса. Сейчас рисунок переносят на полотно. Его сшили из кусков бархата, который специально для спектакля заказали из Санкт-Петербурга. Однако это сделали настолько качественно, что даже вблизи незаметны швы.

Наверху цеха есть галерея, чтобы можно было посмотреть на занавес сверху Фото: Ильяс Бекмансуров

Посередине из зеркального пластика выложено название оперы «La Traviata». По всему занавесу разложены обломки.

— Мы стараемся передать красоту в трагичном исполнении, потому что «Травиата» — это крах роскоши. Здесь мы изображаем разбившуюся красивую люстру, — поясняют работники цеха.

Все детали к занавесу приклеивают вручную Фото: Ильяс Бекмансуров

Чтобы не испортить ворс, работники цеха сшили тряпочные бахилы Фото: Ильяс Бекмансуров

Наверху цеха есть галерея, чтобы можно было посмотреть на декорации сверху. Там же вручную дорабатывают костюмы, например, приклеивают стразы к платьям.

Костюмы в театре украшают вручную Фото: Ильяс Бекмансуров

В обувном цехе уже готовятся к оперетте «Летучая мышь». Здесь шумно, постукивает молоточек. Сейчас мастера делают по эскизам обувь XVIII века.

В цехе делают все виды обуви, кроме пуантов Фото: Ильяс Бекмансуров

Эскизы обуви делал художник Дмитрий Андреев, который работал над костюмами в сериале «Анна Каренина. История Вронского» с Елизаветой Боярской в главной роли Фото: Ильяс Бекмансуров

В цех бутафории сотрудники театра приносят все: баночки, тюбики и прочие вещи, потому что пригодиться может что угодно. В цехе делают аксессуары, фрукты, посуду, украшения, часы, — все, что на сцене, кроме мебели. Однако к моменту нашего прихода почти всю бутафорию для премьеры уже унесли.

Этот шлем будут использовать в спектакле «Травиата» Фото: Ильяс Бекмансуров

В пошивочном цехе жужжат швейные машинки, а на столах лежат эскизы костюмов. Бросается в глаза, что манекены в комнате не только всем привычного по магазинам 42-го размера, но и пополнее. Это нужно, потому что в театре работают артисты разной комплекции. Индивидуально под каждого манекены не делают, но основная размерная сетка есть.

Художник по костюмам набрасывает идею, а мастера уже думают, как воплотить ее в жизнь. Нам показали платье главной героини «Травиаты» Виолетты.

В этом платье будет исполнять партию главная героиня «Травиаты» Фото: Ильяс Бекмансуров

Костюмы создают на основе эскизов Фото: Ильяс Бекмансуров

Интересные факты

— Процесс подготовки спектакля занимает примерно полгода. Сначала худсовет решает, какой спектакль будут ставить в следующем сезоне. Обычно в год выходит две премьеры — балет и опера. Затем режиссер решает, кто какие роли будет исполнять. Артисты учат партии, а художники делают эскизы костюмов и декораций. Потом идут репетиции в залах в обычной одежде, затем в костюмах, потом на сцене в костюмах и декорациях.

— Рабочий день артиста начинается в 10:00. Сначала три часа идут репетиции тренировки. Потом на несколько часов делается перерыв. При необходимости артисты в это время учат партии. Вечером снова три часа идут репетиции. Домой артисты уходят в 9:00 — 9:30.

— Мужчин, занятых в балете, принято называть «артистами балета». Именно так эта должность звучит в трудовой книжке. Допустимо название «танцовщик» (но не танцор).

— В течение спектакля артист может сменить семь — восемь костюмов. Иногда переодеться нужно за секунды. Тут на помощь приходят костюмеры и коллеги, которые не участвуют в спектакле в этот момент

— Во время пандемии артисты репетировали дома. Сейчас рабочий процесс восстановился в полном объеме, не хватает только зрителей

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