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Общество

«На моих уроках дети руки не тянут»: учитель из Ижевска рассказала, как влюбить учеников в историю

Рассказываем об одном дне из жизни учителя
Авторы (2):
Анастасия Захарова
Алина Мухаметзянова
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Марина Дягилева работает учителем с 1994 года

Марина Дягилева работает учителем с 1994 года

Фото: Амир Закиров

Герои нашего времени – врачи, которые на передовой борются с пандемией коронавируса. Но тяжело сейчас приходится не только медикам, но и представителям многих других профессий. Осенью особенно стали рисковать здоровьем учителя: «дистанционки» больше нет, и приходить на уроки приходится каждый день, общаясь со множеством детей. Героиня нашего материала – учитель истории и обществознания из школы №91 Марина Дягилева. Среди ее выпускников – программист из Японии и тележурналисты Ижевска, которых вы каждый день видите на своих экранах. А еще Марина Дягилева стала одним из немногих педагогов, которые записали во времена «дистанционки» видеоуроки об Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Видеокурсы показывали во всех школах города. «Комсомолка» провела один день вместе с учителем.

Урок истории в кабинете химии

Мы приходим на урок обществознания ближе к обеду. Нас встречает учитель истории Марина Дягилева. Мы вместе поднимаемся на четвертый этаж: там учится 9 «А» – класс под патронажем нашей героини. На учительском столе – маска и антисептик.

Вести урок педагогу приходится не в родном кабинете. Из-за пандемии коронавируса дети сидят в одном классе, а учителя ходят из одного в другой. Марина Викторовна скачивает презентацию и отправляется на другой конец школы. Там в кабинете химии ее ждут одиннадцатиклассники на урок обществознания. По пути мы несколько раз уворачиваемся от бегающих первоклашек.

– Сейчас детям по правилам нельзя выходить в коридор из-за коронавируса. Но малышей на одном месте не удержишь, – отмечает Марина Дягилева.

Поднятие руки не принято

Сейчас учителя ходят по кабинетам, поэтому урок истории проходит в кабинете химии

Сейчас учителя ходят по кабинетам, поэтому урок истории проходит в кабинете химии

Фото: Амир Закиров

В 11 «А» урок обществознания. Тема – рыночные отношения. После звонка дети продолжают разговаривать, пока учитель не спрашивает, все ли вернулись из столовой. Только когда дети отвечают, что никого ждать не надо, учитель и ученики здороваются и начинают урок.

Марина Дягилева сразу же делит детей на группы по рядам: один ряд представляет позицию производителей товаров, другой – потребителей, третий – экспертов. Во время урока дети спорят друг с другом и доказывают свою позицию. Руки никто не поднимает, все отвечают с места.

– Для меня вообще поднятие руки – это сдерживающий фактор, так как в школе мне самой было психологически трудно это делать. К тому же современные дети вообще привыкли работать в режиме, который не подразумевает какие-либо рамки, – говорит учитель.

На уроках дети обычно работают в группах или устраивают дебаты

На уроках дети обычно работают в группах или устраивают дебаты

Фото: Амир Закиров

К концу урока Марина Викторовна задала неожиданный вопрос: «Как вы думаете, зачем мы это изучаем?» Обычно школьные знания забываются сразу после выпуска: ученики не видят смысла в изучении Средневековья на истории или логарифмов на математике. Здесь дети сами могут подумать, как школьные знания могут пригодиться в жизни. Версии самые разные:

– Ради оценки, – шутит кто-то.

– Потому что мы все потребители, – выдвигают ученики другую версию.

Марина Викторовна говорит, что самое важное, чтобы ребенок понимал, для чего он изучает предмет. Причем полезным в жизни может быть не только обществознание, но и история.

– Сегодня мы с шестиклассниками разговаривали о феодальной раздробленности. Я дала им возможность самим найти причину явления. Мне важно, что они своим умом смогли это сделать. Навык поиска причин события может пригодиться в жизни, – говорит Марина Дягилева.

Сейчас педагоги вынуждены вооружаться масками и антисептиками

Сейчас педагоги вынуждены вооружаться масками и антисептиками

Фото: Амир Закиров

Урок проходит в оживленной беседе и спорах между детьми. В конце учитель просит ребят привести из СМИ примеры, которые иллюстрируют функции рынка. Поначалу такое задание пугает старшеклассников, но они быстро находят в интернете примеры.

– Я часто прошу детей приводить примеры из СМИ. Обычно они пугаются и говорят, что не читают газеты. Я отвечаю, что тоже этого не делаю, и мы вспоминаем тему «Средства массовой информации»: ведь к ним относятся еще и телевидение, радио, интернет, – говорит Марина Дягилева.

Добилась присвоения школе имени Надежды Курченко

До нашего прихода Марина Викторовна уже отвела пять уроков – это около пяти часов вместе с переменами. После занятий мы остаемся пообщаться. Но в середине разговора звонят рабочие. Марина Викторовна еще и завуч, поэтому ей приходится решать много организационных вопросов.

Мы выходим во двор. Недавно школе присвоили имя Надежды Курченко, и рабочие пришли обсудить с педагогом размеры таблички, которую установят около парадного входа.

Домашнее задание Марина Дягилева проверяет редко, обычно спрашивает учеников на уроках

Домашнее задание Марина Дягилева проверяет редко, обычно спрашивает учеников на уроках

Фото: Амир Закиров

– Однажды я рассказывала ученикам о подвиге Надежды Курченко. Старшеклассницы вдохновились этой историей, и в результате у нас в школе появился отряд стюардесс. Теперь нам еще и присвоили имя героини, – поясняет Марина Дягилева.

Домашнее задание Марина Викторовна проверяет прямо на уроках – просто выборочно спрашивая детей. Поэтому с кипой тетрадей до ночи сидеть не приходится. Но учитель выполняет еще и обязанности завуча, которые отнимают много времени. Полдня уходит на различные отчеты. Домой педагог обычно уходит около четырех дня.

Ездили на кладбище и открывали средневековый город

Весной из-за коронавируса вести уроки пришлось дистанционно. Но тогда Марина Дягилева нашла себе отдушину.

– Во время пандемии я участвовала в проекте «Нам победы эти позабыть нельзя». Мы сами снимали видеоуроки, посвященные Великой Отечественной войне. Их до сих пор иногда показывают в школе, – говорит Марина Дягилева.

К уроку педагог готовится заранее: готовит презентации и скачивает материалы на флешку, чтобы спокойно провести занятия в чужом кабинете

К уроку педагог готовится заранее: готовит презентации и скачивает материалы на флешку, чтобы спокойно провести занятия в чужом кабинете

Фото: Амир Закиров

Над видеоуроками работали четыре учителя из разных школ. Сценарий придумывали всей командой. Марина Дягилева была ведущей проекта. В видеоуроках учителя раскрывали три темы: жизнь в тылу, военные госпитали в Удмуртии и военные действия. Ролики снимали на основе экспонатов в музеях разных школ. Во время пандемии их посмотрели все ученики во всех школах города.

В остальном «дистанционка» была для учителя кошмаром.

– Честно говоря, для учителя это чистый ад. Потому что задач становится больше, всем нужно отвечать, все контролировать онлайн. Я вообще не помню, как я просыпалась и засыпала. Постоянно сидела с телефоном и с компьютером. Отвечать на звонки приходилось даже по ночам. Многие просили уточнить задания, многие просто хотели услышать голос учителя, – говорит Марина Викторовна.

В докоронавирусные времена учитель придумывала множество интересных мероприятий для детей. Например, когда с шестиклассниками изучали средневековые города, педагог сделала большой картонный город. Дети проходили целый квест и отвечали на вопросы. Наградой стал ключ, которым они открывали город. К сожалению, фотографий не сохранилось.

А в другой раз преподаватель предложила шестиклассникам устроить ярмарку ремесленников в рамках изучения Средневековья. Дети готовили хлеб из папье-маше, приносили сапоги и фетровые шляпы и рассказывали о своей мастерской.

Для рассказов о теме Великой Отечественной войны Марина Дягилева тоже использует необычные методы. Например, однажды она повезла семиклассников на Пискаревское кладбище на неделю. Там же дети пообщались с жителями Ленинграда военного времени. По возвращении школьники сами загорелись идеей найти блокадников в Ижевске и устроить для них вечер памяти. С помощью учителя они договорились с библиотекой Некрасова и пригласили ветеранов на вечер.

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