«На моих уроках дети руки не тянут»: учитель из Ижевска рассказала, как влюбить учеников в историю

Марина Дягилева работает учителем с 1994 года Фото: Амир Закиров

Герои нашего времени – врачи, которые на передовой борются с пандемией коронавируса. Но тяжело сейчас приходится не только медикам, но и представителям многих других профессий. Осенью особенно стали рисковать здоровьем учителя: «дистанционки» больше нет, и приходить на уроки приходится каждый день, общаясь со множеством детей. Героиня нашего материала – учитель истории и обществознания из школы №91 Марина Дягилева. Среди ее выпускников – программист из Японии и тележурналисты Ижевска, которых вы каждый день видите на своих экранах. А еще Марина Дягилева стала одним из немногих педагогов, которые записали во времена «дистанционки» видеоуроки об Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Видеокурсы показывали во всех школах города. «Комсомолка» провела один день вместе с учителем.

Урок истории в кабинете химии

Мы приходим на урок обществознания ближе к обеду. Нас встречает учитель истории Марина Дягилева. Мы вместе поднимаемся на четвертый этаж: там учится 9 «А» – класс под патронажем нашей героини. На учительском столе – маска и антисептик.

Вести урок педагогу приходится не в родном кабинете. Из-за пандемии коронавируса дети сидят в одном классе, а учителя ходят из одного в другой. Марина Викторовна скачивает презентацию и отправляется на другой конец школы. Там в кабинете химии ее ждут одиннадцатиклассники на урок обществознания. По пути мы несколько раз уворачиваемся от бегающих первоклашек.

– Сейчас детям по правилам нельзя выходить в коридор из-за коронавируса. Но малышей на одном месте не удержишь, – отмечает Марина Дягилева.

Поднятие руки не принято

Сейчас учителя ходят по кабинетам, поэтому урок истории проходит в кабинете химии Фото: Амир Закиров

В 11 «А» урок обществознания. Тема – рыночные отношения. После звонка дети продолжают разговаривать, пока учитель не спрашивает, все ли вернулись из столовой. Только когда дети отвечают, что никого ждать не надо, учитель и ученики здороваются и начинают урок.

Марина Дягилева сразу же делит детей на группы по рядам: один ряд представляет позицию производителей товаров, другой – потребителей, третий – экспертов. Во время урока дети спорят друг с другом и доказывают свою позицию. Руки никто не поднимает, все отвечают с места.

– Для меня вообще поднятие руки – это сдерживающий фактор, так как в школе мне самой было психологически трудно это делать. К тому же современные дети вообще привыкли работать в режиме, который не подразумевает какие-либо рамки, – говорит учитель.

На уроках дети обычно работают в группах или устраивают дебаты Фото: Амир Закиров

К концу урока Марина Викторовна задала неожиданный вопрос: «Как вы думаете, зачем мы это изучаем?» Обычно школьные знания забываются сразу после выпуска: ученики не видят смысла в изучении Средневековья на истории или логарифмов на математике. Здесь дети сами могут подумать, как школьные знания могут пригодиться в жизни. Версии самые разные:

– Ради оценки, – шутит кто-то.

– Потому что мы все потребители, – выдвигают ученики другую версию.

Марина Викторовна говорит, что самое важное, чтобы ребенок понимал, для чего он изучает предмет. Причем полезным в жизни может быть не только обществознание, но и история.

– Сегодня мы с шестиклассниками разговаривали о феодальной раздробленности. Я дала им возможность самим найти причину явления. Мне важно, что они своим умом смогли это сделать. Навык поиска причин события может пригодиться в жизни, – говорит Марина Дягилева.

Сейчас педагоги вынуждены вооружаться масками и антисептиками Фото: Амир Закиров

Урок проходит в оживленной беседе и спорах между детьми. В конце учитель просит ребят привести из СМИ примеры, которые иллюстрируют функции рынка. Поначалу такое задание пугает старшеклассников, но они быстро находят в интернете примеры.

– Я часто прошу детей приводить примеры из СМИ. Обычно они пугаются и говорят, что не читают газеты. Я отвечаю, что тоже этого не делаю, и мы вспоминаем тему «Средства массовой информации»: ведь к ним относятся еще и телевидение, радио, интернет, – говорит Марина Дягилева.

Добилась присвоения школе имени Надежды Курченко

До нашего прихода Марина Викторовна уже отвела пять уроков – это около пяти часов вместе с переменами. После занятий мы остаемся пообщаться. Но в середине разговора звонят рабочие. Марина Викторовна еще и завуч, поэтому ей приходится решать много организационных вопросов.

Мы выходим во двор. Недавно школе присвоили имя Надежды Курченко, и рабочие пришли обсудить с педагогом размеры таблички, которую установят около парадного входа.

Домашнее задание Марина Дягилева проверяет редко, обычно спрашивает учеников на уроках Фото: Амир Закиров

– Однажды я рассказывала ученикам о подвиге Надежды Курченко. Старшеклассницы вдохновились этой историей, и в результате у нас в школе появился отряд стюардесс. Теперь нам еще и присвоили имя героини, – поясняет Марина Дягилева.

Домашнее задание Марина Викторовна проверяет прямо на уроках – просто выборочно спрашивая детей. Поэтому с кипой тетрадей до ночи сидеть не приходится. Но учитель выполняет еще и обязанности завуча, которые отнимают много времени. Полдня уходит на различные отчеты. Домой педагог обычно уходит около четырех дня.

Ездили на кладбище и открывали средневековый город

Весной из-за коронавируса вести уроки пришлось дистанционно. Но тогда Марина Дягилева нашла себе отдушину.

– Во время пандемии я участвовала в проекте «Нам победы эти позабыть нельзя». Мы сами снимали видеоуроки, посвященные Великой Отечественной войне. Их до сих пор иногда показывают в школе, – говорит Марина Дягилева.

К уроку педагог готовится заранее: готовит презентации и скачивает материалы на флешку, чтобы спокойно провести занятия в чужом кабинете Фото: Амир Закиров

Над видеоуроками работали четыре учителя из разных школ. Сценарий придумывали всей командой. Марина Дягилева была ведущей проекта. В видеоуроках учителя раскрывали три темы: жизнь в тылу, военные госпитали в Удмуртии и военные действия. Ролики снимали на основе экспонатов в музеях разных школ. Во время пандемии их посмотрели все ученики во всех школах города.

В остальном «дистанционка» была для учителя кошмаром.

– Честно говоря, для учителя это чистый ад. Потому что задач становится больше, всем нужно отвечать, все контролировать онлайн. Я вообще не помню, как я просыпалась и засыпала. Постоянно сидела с телефоном и с компьютером. Отвечать на звонки приходилось даже по ночам. Многие просили уточнить задания, многие просто хотели услышать голос учителя, – говорит Марина Викторовна.

В докоронавирусные времена учитель придумывала множество интересных мероприятий для детей. Например, когда с шестиклассниками изучали средневековые города, педагог сделала большой картонный город. Дети проходили целый квест и отвечали на вопросы. Наградой стал ключ, которым они открывали город. К сожалению, фотографий не сохранилось.

А в другой раз преподаватель предложила шестиклассникам устроить ярмарку ремесленников в рамках изучения Средневековья. Дети готовили хлеб из папье-маше, приносили сапоги и фетровые шляпы и рассказывали о своей мастерской.

Для рассказов о теме Великой Отечественной войны Марина Дягилева тоже использует необычные методы. Например, однажды она повезла семиклассников на Пискаревское кладбище на неделю. Там же дети пообщались с жителями Ленинграда военного времени. По возвращении школьники сами загорелись идеей найти блокадников в Ижевске и устроить для них вечер памяти. С помощью учителя они договорились с библиотекой Некрасова и пригласили ветеранов на вечер.

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