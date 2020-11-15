Въехавшая в остановку легковушка и сбитый ребенок: обзор самых страшных ДТП недели

12 ноября произошла смертельная авария. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю. И сегодня – не исключение.

Так, 8 ноября на 37 км автомобильной дороги «Ижевск - Сарапул» столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате ДТП в больнице от полученных травм скончался 38-летний водитель «Хендай Акцент». Травмы получила 32-летняя женщина и дети пяти и семи лет. Подробности.

Вечером 12 ноября легковушка врезалась в остановку у Удмуртского университета. 18-летний водитель не справился с управлением. Несколько пешеходов, как и он сам, получили травмы. Подробности.

12 ноября произошла еще одна авария. Водитель сбил 12-летнего мальчика у трамвайных путей. Предположительно, мальчик решил перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал. Подробности