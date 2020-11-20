Миллионы просмотров и сотни тысяч читателей: сайту «Комсомольская правда»-Ижевск» 12 лет

Ежедневно мы выпускаем больше 20 уникальных материалов о жизни республики Фото: Архив КП

Сайту «Комсомольская правда»-Ижевск»(18+) - 12 лет! С 2008 года мы ежедневно делимся с жителями Удмуртии самыми интересными и важными событиями региона, рассказываем трогательные истории, проводим конкурсы и помогаем читателям делом. Сегодня, в этот праздничный день, мы вместе вспомним о самых интересных и значимых проектах «Комсомолки».

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Больше 20 уникальных материалов ижевской редакции ежедневно

Более 1,4 минуты пользователи проводят на сайте

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

9 САМЫХ ГРОМКИХ ПРОЕКТОВ

«Комсомолка»-Ижевск» - это не только про новости, политику или экономику. В первую очередь мы пишем про людей и для людей, рассказываем мотивирующие и трогательные истории, устраиваем конкурсы и даже помогаем определиться с выбором квартиры.

Ижевчанка вовремя поняла, что похудеть ей мешали сложные отношения Фото: личный архив Анастасии Сладойевич

В проекте «Вес взят» мы рассказываем о людях с сильным характером, которые успешно похудели и сделали свою жизнь значительно лучше. Одна из наших героинь, Анастасия Сладойевич, поняла: прийти в форму ей мешают сложные отношения с мужем. Настя подала на развод и сбросила 20 кг. Этот проект - лучшая мотивация для тех, кто постоянно откладывает свою жизнь на завтра. Подробности в нашем материале.

На фото - регистрация брака семьи Каракуш - ижевчанки Анастасии и турка Гекхана Фото: личный архив героини Анастасии Каракуш

Как познакомиться с иностранцем? Какие традиции могут повергнуть в культурный шок? Как проходит свадьба в Голландии, а как - в Нигерии? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем проекте «Замуж зарубеж», где жительницы Удмуртии рассказывают, как они создали семьи с заморскими принцами. Ознакомиться с невероятными историями любви можно, перейдя по ссылке.

Счастливые победители со своими первыми в жизни призами Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Карапузы, на старт!» - это веселый семейный праздник, во время которого состязаются в скорости самые маленькие ижевчане. Малыши и их родители получают не только эмоции, но и ценные призы от партнеров. В этом году состязание будет проводится онлайн, следите за нашими новостями. Узнать, как прошел один из оффлайн конкурсов, можно в нашем материале.

Скажите маме «спасибо» на всю Удмуртию! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Проект ко Дню матери «Скажи маме «спасибо!» успешно проводится «Комсомолкой» уже не первый год. К сожалению, за чередой дел и событий мы часто забываем благодарить наших мам за их ежедневный труд. И мы решили исправить это! Каждый житель Удмуртии может рассказать на всю республику о том, как сильно он любит свою маму, и поздравить ее с «профессиональным» праздником. Кстати, партнеры конкурса дарят участникам подарки. Узнать больше о проекте и вдохновиться милыми видео можно по ссылке.

Недавно мы рассказали, как живет Театр оперы и балета в эпоху коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

Можно ли влюбить учеников в свой предмет? Как работают следователи-криминалисты Удмуртии? От чего чаще всего приходится лечить домашних любимцев? Расскажем в нашем «Закулисье»! Мы проводим один день в гостях у ведомств, организаций, предприятий и учреждений, а после - делимся с вами секретами работы. Интересно? Материалы уже ждут вас здесь.

Желающие смогли побывать в строящихся жилых комплексах, присмотреться к квартирам и задать свои вопросы застройщикам Фото: Амир Закиров

«Тур по новостройкам» - один из первых проектов «Комсомольской правды»-Ижевск» и точно первый подобный проект в нашей республике. Вы заметили, как много зданий появляется в нашем городе? И как же выбрать себе квартиру из такого разнообразия? 7 лет подряд мы арендовали комфортабельный автобус и устраивали тур по всем строящимся домам Ижевска! В каждом жилом комплексе гостей встречал представитель застройщика, который отвечал на все интересующие вопросы и проводил экскурсию по дому. А в этом году «Комсомолка» организовала онлайн-туры по новостройкам в своих соцсетях. Узнать, как прошел один из последних оффлайн туров, можно по ссылке.

Подробно рассказываем, что производят в республике Фото: Сергей Лукашевич

Наша республика богата десятками уникальных производителей. Среди них есть и крупные предприятия, которые работают со всем миром, и небольшие фирмы. «Бренды Удмуртии» подробно рассказывают о представителях промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей, а также о тех, кто создает товары для досуга и хобби. Узнать, какие предприятия есть в нашем крае, можно в нашел лонгриде.

Купоны с пятерками помещались в специальный ящик Фото: Архив КП

Проект «Учись на 5!» «Комсомолка» проводит уже не один год. Школьники получают специальные купоны у учителей, в магазинах Корпорации «Центр» или вырезают их из газеты. Одна пятерка по любому предмету - один заполненный купон. Чем больше отличных оценок получает ученик, тем больше у него шансов выиграть приз во время розыгрыша. Победителей определяем случайным образом, вытягивая купоны с оценками из барабана.

Также на сайте регулярно проводится интернет-версия проекта. Ижевчане могут выбрать лучший класс, школу, а также классного руководителя. Победители получают отличные призы и море позитива. Кстати, в 2019 году в конкурсе приняли участие 103 класса, 55 школ и 126 педагогов! Узнать, как это было, можно в нашем материале.

В наших планах - исследовать каждый ключ республики! Фото: Архив КП

«Родники Удмуртии» - еще один полезный проект от «Комсомолки». Уже три года мы выясняем, вода в каких природных источниках чистая. Наши журналисты совместно с партнерами отправляются в экспедиции по Удмуртии и берут пробы воды, которые после отправляют в лабораторию. С результатами исследований вы можете ознакомиться на интерактивной карте проекта, перейдя по ссылке.

А ЧТО ЕЩЕ?

Проект «Лучшая клиника»

С 2017 года «Комсомолка» информационно помогает проведению масштабного конкурса медицинских учреждений и врачей республики. Лучших врачей выбирают сами пациенты, голосуя за своего кандидата на сайте, а также экспертная группа. В рамках проекта любой желающий может сказать спасибо доктору или коллективу больницы за их труд, что особенно важно во время пандемии 2020 года.

Рубрика «Утро в Ижевске»

Каждое утро мы начинаем вместе с вами, рассказывая не только о погоде на день, но и о самых важных новостях из жизни города и республики.

Раздел «Новости»

Благодаря нашей ленте «Новости 24» жители Удмуртии могут первыми узнать обо всех важных и интересных событиях республики.

Надеемся быть с вами еще не одно десятилетие! Фото: Архив КП

*«Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) стала самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам второго квартала 2019 года в рейтинге «Медиалогии» - независимой исследовательской компании, которая анализирует СМИ и соцмедиа. Индекс цитируемости - это показатель, который учитывает количество ссылок на материалы СМИ. Чем влиятельнее СМИ, которые сослались на издание, и чем больше таких ссылок, тем выше его рейтинг.