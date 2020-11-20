В шахматном порядке: как в Ижевске будут работать театры и кинотеатры Фото: Архив «КП» в Ижевске

17 ноября в Удмуртии наконец разрешили работу театров и кинотеатров. “Комсомолка” выяснила, как будет организована работа и подорожают ли билеты.

Русский драматический театр

Первой здесь покажут премьеру комедии Карло Гольдони «Трактирщица» (16+) 20 или 21 декабря. А продажи билетов вот-вот начнутся.

– Продажи билетов, я надеюсь, начнем уже в понедельник. У нас есть программа, которая позволяет продавать билеты онлайн, закрывая места, которые мы должны изъять из продажи. С технической стороны мы готовы, - рассказала помощник директора по специальным проектам Анна Никифорова.

Зрителей разместят в шахматном порядке.

– Если зрители захотят сесть вместе, мы не будем подходить и спрашивать у них паспорта, чтобы узнать: члены семьи они или нет, – рассказывает Анна Никифорова.

Ижевчане и гости города до Нового года смогут также увидеть постановки «Вальмон, или Дон Жуан по-французски» (18+) и «Инспектор на десерт» (18+), а также комедию-детектив «Ножницы» (16+).

Театр оперы и балета

20 ноября стартуют продажи билетов на итальянскую оперу Джузеппе Верди «Травиата» (12+). Зрители будут сидеть через кресло: зал заполнится только на половину. Члены семьи смогут сесть рядом, но покупать билеты будут на общих основаниях.

Для зрителей также подготовят рок-оперу «Юнона и Авось» (16+), балеты «Корсар» (12+) и «Щелкунчик» (6+).

Театр кукол

А вот самые маленькие зрители смогут посмотреть спектакль «Домок-Теремок» (0+) уже в это воскресенье, 22 ноября.

– Спектакли постараемся поставить новые, премьеры, которые еще не видели зрители, – рассказывает Анастасия Павлова, сотрудница театра кукол, – Будем показывать больше спектаклей для всех возрастов, чтобы наверстать упущенное за полгода.

По новым правилам, постановки не увидят люди старше 65 лет (напомним, для них действует режим самоизоляции). Рассаживать зрителей будут через 2 места. Посмотреть спектакль вместе смогут только члены семьи. Для этого придется показать паспорт.

Театр «Молодой Человек»

Уже завтра, 21 ноября, актеры театра покажут детский спектакль «Денискины рассказы» (6+). 26 и 27 ноября зрители смогут увидеть постановку «Бог ездит на велосипеде» (12+).

Рассаживать зрителей будут по рекомендациям Роспотребнадзора. Зрители будут сидеть через одно пустое кресло.

Центр современной драматургии и режиссуры

Завтра здесь начнутся продажи билетов. А первый спектакль покажут уже 28 ноября.

Спектакли в ЦСДР начнут показывать с 28 ноября. За неделю начнутся продажи билетов.

– Мы начнем с нового-старого спектакля «БРО» (16+) по поэзии Бродского, – поделился Павел Зорин директор и режиссер ЦСДР. – Мы его года 3–4 не показывали. Нам кажется, что сейчас он актуальный, поэтому мы решили его восстановить. Премьеры мы еще покажем в январе, если ничего не изменится. А в декабре будем показывать основной наш репертуар. Это около семи спектаклей.

Зрителей будут рассаживать через одно место. Семьи и друзья при этом смогут находиться вместе.

– Если люди пришли вместе и вместе купили билеты – конечно, мы не будем паспорта проверять, – сказал Павел Зорин.

Кинотеатр «Империя грез»

Кинотеатр уже ждет зрителей. В прокате здесь четыре фильма: «Непосредственно Каха» (16+), «Колдовство: новый ритуал» (16+), «Союз зверей: спасение двуногих» (6+) и «Смертельные иллюзии» (12+).

Для того, чтобы сесть вместе, сотрудники попросят документы (зрители должны быть членами одной семьи). Билеты можно купить на сайте, и в кассах кинотеатра.

Киноцентр «Россия»

С 18 ноября зрителей ждет и кинотеатр «Россия».

– Фильмы мы заказали заранее, потому что думали, что откроемся месяц назад, – рассказала заместитель директора кинотеатра Лиллиана Наумова. – Получилось так, что были закачаны уже кое-какие фильмы. Это «Довод» (16+), «Гудбай, Америка» (12+), «Ведьмы» (12+) и «Любовь без размера» (16+).

В кинотеатре соблюдает шахматная рассадка. Чтобы сесть рядом паспорт не понадобится.

– Столпотворений не будет, – успокоила Лиллиана Наумова. – У нас продажи только онлайн. Люди сразу в зал заходят. Очередей не возникнет. С этой рассадкой мы будем заполнять только около 40%. Между сеансами большие перерывы. 30 минут. Это время на проветривание зала.

Кинотеатр «Синема Парк»

– К выходным мы точно откроемся, – пообещал заместитель директора кинотеатра «Синема Парк» в Ижевске Михаил Якубов. – Примерно тот же самый контент будет, как в других регионах. Но, может быть, включат то, что у нас не было. Например, добавят «Довод» (16+).

Для соблюдения дистанции в кинотеатре сделают разметку.

Удмуртская государственная филармония

С 23 до 29 ноября здесь пройдет музыкальный фестиваль «Шахматы». Для контроля соблюдения дистанции привлекут дополнительных работников. Приобрести билеты можно будет только лишь за безналичных расчет, а также на сайте филармонии.

Продюсерский центр «Овация»

До конца года центр организует запланированные на декабрь спектакль с участием московских артистов, а также выступление стенд-ап комика.

– Наша отрасль была в коллапсе на протяжении восьми месяцев, и сейчас, наконец-то, наступит ее возрождение. Конечно, при организации концертов нам необходимо продать почти полный зал, чтобы покрыть затраты, которые мы несем на привоз артистов в Ижевск, размещение их в гостинице, питание, вип-обслуживание и т.д. Для полноценной работы необходимо, чтобы не было ограничений в части рассадки зрителей в зале, но на данном этапе мы очень рады и этим изменениям. При этом мы готовы соблюдать все остальные мер, в том числе проводить термометрию на входе, обеспечивать нахождение зрителей в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции в фойе, организовать разделение потоков и т.д. Риск заражения на концерте будет точно не больше, чем при проезде в транспорте, посещении магазина или ресторана. Возможно, нам удастся снизить какие-то затраты либо сами артисты пойдут нам навстречу и согласятся уменьшить гонорар за выступление, чтобы мероприятия по-прежнему окупались, - прокомментировал руководитель продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский.

Цены останутся на прежнем уровне

– Цены у нас не меняются, – поделился директор ЦСДР Павел Зорин. – Не вижу смысла принимать такую антикризисную меру, потому что не только на нас сказался кризис.

– Повышение цен на билеты мы не планируем, – рассказал заместитель директора кинотеатра «Синема парк» в Ижевске Михаил Якубов. – Все убытки компенсировать все равно не получится, а так мы людей можем отпугнуть.

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