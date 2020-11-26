Четыре собаки, четыре щенка и две кошки сгорели в пожаре в Удмуртии Фото: личный архив героев

В конце октября в семье Гальцовых из Удмуртии произошло горе: у них сгорел дом. При пожаре погибли любимцы Анны и Ивана – четыре собаки, четыре щенка и две кошки. Трагическую историю расскажет «Комсомолка».

ЗА МЕСЯЦ ДО ПОЖАРА ПОЯВИЛИСЬ ЩЕНКИ

До февраля 2016 года семья жила в Глазове. А после купили дом в Ягуле и перебрались туда. Жили большой и дружной семьей: Анна, ее муж и мать, а также многочисленные питомцы. Семейство очень любит животных и не просто покупает породистых друзей, но и берет дворняжек прямо с улицы.

- Анна и Иван Гальцовы, не просто друзья и прекрасные люди, но и Люди, которые действительно помогают животным, не зависимо от породы и размера, - так отзывается о семье их знакомая Наталья Кропочева.

Первой в доме в 2013 году появилась лайка Бони.

Бони заработала титул чемпиона России Фото: личный архив героев

- Мы купили ее у охотника в 2013 году, она была совсем щенком. Породу выбрали не случайно – и я, и муж были знакомы с ней с детства (в моей семье была западно-сибирская, а у мужа – русско-европейская лайка). Спасибо нашим друзьям, которые занимаются собаками профессионально, они увидели в ней потенциал и предложили нам участвовать в выставках. На каждой выставке у Бони были высшие оценки. Титул чемпиона России она заработала довольно быстро. Ровно за 1 месяц до пожара у неё появились 4 щенка, - рассказывает хозяйка сгоревшего дома Анна Гальцова.

СПАСЛИ ОТ ХОЛОДА

Затем в 2014 году, с улицы к себе домой Гальцовы забрали дворняжку Кики.

- На улице было -28С, видимо, она забежала в подъезд погреться и поспать. Свернулась комочком под почтовыми ящиками. Увидели ее, сердце дрогнуло, забрали. Пока везли в лифте, собака тихонько дрожала у меня на руках. Сначала думали приютить на время, с дальнейшим пристройством, но расстаться с ней не смогли, - вспоминает женщина.

В 2016 году, когда семейство уже перебралось в новый дом в Ягуле, Гальцовы вновь забрали брошенного пса. Им оказался Буран - русско-европейская лайка.

Буран (черный), Кики (беленькая) и чемпионка Бони Фото: личный архив героев

- Однажды я ждала мужа около торговой палатки с фруктами. Обратила внимание на пёсика, который тёрся рядом. Предположила, что это породная лайка, хотя угадывалось с трудом, но в последствии, так и оказалось. Продавец палатки сказала, что пёс здесь живет. Домой мы поехали с третьим питомцем - рассказывает Анна.

А история появления зимой 2017 года у наших героев Петрушки (или, как ее еще называют Петровны) оказалась очень трогательной.

Петрушка сам нашел себе новый дом Фото: личный архив героев

- Однажды к нам во двор пришла бездомная собачка. Покормили и она убежала. На следующее утро обнаружили её спящей возле нашего крыльца в протаявшей в снегу ямке. Дали кличку Петровна, в последствии Петрушка, и оставили у себя, - говорит хозяйка дома.

ПУСТИЛИ ПОГРЕТЬСЯ

Уже в декабре 2017 в Можге на день рождения друга Гальцовы встретили очередного из своих питомцев.

Кисуня, которую Гальцовы привезли из Можги Фото: личный архив героев

- В разгар праздника к нашей компании прибилась очень голодная кошка. Конечно, мы её пустили погреться и накормили. Кошка оказалась очень ласковой мурлыкой. Переночевала она с нами - спасибо хозяевам дома, разрешили оставить её на ночь. А утром Кисуня отправилась с нами домой. Она оказалась отличным мышеловом и прекрасно ужилась с нашими собачками, - сообщила нам Анна Гальцова.

ЖИВОТНЫЕ НЕ СПАСЛИСЬ

Трагедия произошла 26 октября. Анна и Иван были на работе – о том, что в их доме случился пожар им сообщил сосед. По имеющейся сейчас версии – в здании произошло короткое замыкание. В этот момент в нем находились пожилая мать Анны и питомцы.

Огонь очень быстро захватил весь дом. Женщине удалось спастить, но она получила ожоги рук. А вот все вещи, документы и, самое главное, любимые животные погибли.

Животные семьи Гальцовых Фото: личный архив героев

- Конечно мы сразу помчались домой, Муж на машине, я на такси. Но к нашему приезду дом выгорел дотла. Я глазам поверить не могла, что это происходит на самом деле. Если материальные ценности это дело наживное, то потеря питомцев невосполнима. Ушла часть души. С этой утратой теперь жить, - вспоминает Анна.

Призыв помочь семье, которая до этого сама всем помогала - и людям и животным, в социальных сетях опубликовала знакомая семейной пары Светлана Поздеева.

Дом семьи Гальцовых Фото: личный архив героев

- Очень просим Вас оказать материальную поддержку, этим замечательным людям, в очень тяжелое для них время. Сумма не так важна, сколько желание помочь и подержать, и репост будет огромной помощью. Средства можно перечислить на карту по номеру телефона 8-922-522-07-42 (Иван Васильевич Г), - пишет женщина.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Сейчас семья Гальцовых живет в Ижевске на съемной квартире, приходят в себя и пытаются наладить быт. Анна рассказывает, что добрые люди есть на свете, и они же помогли им справится с этим горем.

- Помогали кто чем может: кто деньгами, кто одеждой, даже продуктами питания. И помогают до сих пор. Неоценима помощь девочек, моих подруг, которые по собственной инициативе разместили в соцсетях посты о нашем горе. Очень многие, помимо родственников, друзей и коллег, откликнулись на наше горе. Обратились мы в Ягульскую администрацию, лично к главе Баженову Сергею Александровичу, он обещал нам помочь со спецтехникой и вывозом мусора с участка, - рассказывает хозяйка сгоревшего дома Анна Гальцова. - Честно, мы не ожидали такой отзывчивости от незнакомых людей. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Деньги сгорят, друзья останутся и помогут.

Так семья Гальцовых нашла новых друзей. Например, Анастасия Рыкова до трагедии незнакомая паре, стала их близкой приятельницей. Девушка узнала о трагедии от общих знакомых.

- Она одна из первых разместила пост о нашей беде, - говорит Анна Гальцова.

А еще хозяйка сгоревшего дома вспоминает, что во время пожара 17-летний юноша пытался проникнуть внутрь и спасти погибающих животных.

- Конечно, было уже поздно, но нас восхищает его отвага и отзывчивость. Мальчика зовут Данил Топоров, его семья живёт на соседней улице. Они вышли с друзьями прогуляться, но увидели как горит наш дом и поспешили на помощь. Спасибо его родителям за воспитание сына, - отмечает Анна.

Анна благодарит всех, кто оказал им помощь в эту тяжелую минуту: родственников, друзей, соседей, которые дали им крышу над головой, коллег, и даже незнакомых людей, которых тронула эта история. - Спасибо вашей редакции, что не остались равнодушными и помогаете нам, - говорит женщина.

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