Синий чай на спиртовке и запах весенних цветов: как проходят чайные церемонии в Ижевске?

В рамках проекта «Закулисье» журналист «КП» побывал на чайной церемонии Фото: Амир Закиров

В центре развития человека «Кайлас» играет китайская музыка. На стенах - огромные вееры, а на полках - пиалы. Среди подушек, покрытых китайским шелком, сидит маленькая компания из четырех человек - негромко беседуют и пьют ароматный чай. Именно так проходят чайные церемонии. На одной из них побывал журналист «Комсомолки» Анастасия Захарова. О своем опыте она расскажет в рамках проекта «Закулисье».

ПЕРВЫЙ ПРОЛИВ - ЧАЙНЫМ ДУХАМ

Мероприятие проводит мастер Андрей Юдин. Для нас он выбрал церемонию Гунфу Ча (чайное мастерство). Как потом оказалось, кроме нее есть церемонии Пин Ча (знакомство с чаем) и варка чая методом Лу Юя. Они отличаются посудой, которая используется во время чаепития, и способом заваривания.

К церемонии готовят специальную доску (Чабань), чайные пары пиал, чайных существ, чай, чайник Фото: Амир Закиров

Андрей предложил нам попробовать улун Дун Фан Мэй Жень (в переводе на русский - «Восточная красавица»). Для начала мы познакомились с ароматом чая. Для этого используется специальная чаша необычной формы, в которую насыпают сухой чай. При первом вдохе аромат кажется терпким.

Пока участники церемонии дышат чаем, мастер поливает посуду горячей водой, чтобы прогреть ее.

- Чай в ходе церемонии имеет свойство меняться, как и сами участники. Вы можете понаблюдать за собой и зафиксировать свое состояние до и после церемонии, - поясняет чайный мастер. Я киваю и фиксирую свое самочувствие - на церемонию пришла порядком уставшей и раздраженной.

Знакомство с чаем начинается с аромата Фото: Амир Закиров

Дальше чай заваривается. Но первый пролив отдают чайным существам, которые стоят на доске. Андрей поясняет, что это высшая сила, которая помогает мастеру. Самое главное - верить в нее.

Первая заварка считается лучшей, поэтому она достается чайным существам Фото: Амир Закиров

Для церемонии Гунфу Ча используются чайные пары - высокие и низкие пиалы. Первые символизируют мужскую энергию, а вторые - женскую. Чай разливают в высокие пиалы, а потом накрывают низкими и переворачивают. В этот момент надо быть максимально сосредоточенным, чтобы ничего не пролить: тогда мужская энергия перейдет в женскую. Андрей отмечает, что это тренирует внимательность и сосредоточенность, присущую женской энергии. Ведь в момент переворота нужно быть очень аккуратным, чтобы не расплескать чай. В высокой пиале остается аромат чая.

Напиток пьют тремя глотками. Сперва мы подносим пиалу и слушаем аромат чая. Во время первого глотка мы наполняем свой дух, делаем его маленьким и быстрым. Вторым глотком человек наполняет свое тело, делая его глубоким, а третьим - допивает чай и наслаждается его послевкусием. После этого чай заваривают снова. Чай может выдержать таким образом 7-8 проливов.

Чайные пары используют, чтобы произошел переход из мужской энергии в женскую Фото: Амир Закиров

После того, как пиала опустела, в ней остается аромат чая. И если поначалу он кажется терпким, то после первого круга вкус становится мягким, можно почувствовать запах весенних цветов.

Андрей говорит, что издревле в Китае чайная церемония могла сопровождать все официальные мероприятия. Цель церемонии – помимо наслаждения вкусом чая, общение с людьми. Поэтому она может растянуться на 2-3 часа. Гунфу Ча помогает сделать коммуникацию более интересной и осмысленной. В ходе церемонии участники делятся ассоциациями, которые у них вызывает аромат и вкус чая. Мне, к примеру, сначала привиделся май. А после третьего пролива вспомнилось детство и зимний вечер на кухне с дедушкой.

Церемония заканчивается медитацией. Мастер проводит медитацию, а гости закрывают глаза и представляют, как сбываются их мечты. А я понимаю, что от усталости и злости не осталось и следа - полный покой.

ЧАЙ МЕТОДОМ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ

Чайная церемония - это не только классический китайский чай. Например, Андрей предложил попробовать крафтовый чай с добавками. Для этого мастер выбрал синий тайский чай Ан Чан. По его мнению, он лучше всего подходит для создания коктейлей.

- Тайцы добавляли этот чай в качестве красителя одежды и продавали её дороже. А еще в нем собран почти весь комплекс витаминов - тайцы считают, что если пить его регулярно, то можно стать здоровее, счастливее и богаче. Есть даже легенды, что этот чай исполняет желания, - говорит Андрей.

Установка для приготовления чая на спиртовке и в колбе известна давно Фото: Амир Закиров

Мастер сооружает на наших глазах необычное сооружение: внизу - спиртовка, сверху колба, дальше трубки и сверху емкость с чаем. Это напоминает уроки химии в школе. Мы загадываем желания и на каждое из них берем по одному цветку. Мастер зажигает спиртовку. Вода нагревается, и в какой-то момент даже кажется, что колба не выдержит напряжения.

В конце концов вода по трубкам уходит вверх, и там образуется синий настой. Андрей добавляет туда травы саган-дайля, и напиток становится фиолетовым. Дальше он выжимает в чай лимонный сок. По запаху лимон не чувствуется, но во вкусе чая он ощущается сильно.

- Такая установка известна уже давно. Но меня однажды осенило, что это - приготовление чая методом четырех стихий. Внизу - огонь, потом - вода, выше воздух, и сам чай - земля, - поясняет Андрей.

Недавно Андрей осознал, что в этой установке чай готовится методом четырех стихий Фото: Амир Закиров

После добавки трав чай из синего превращается в фиолетовый Фото: Амир Закиров

РАЗНЫЕ ЦЕЛИ ЦЕРЕМОНИЙ

Андрей говорит, что цель у церемоний, которые он проводит, может быть разной - общение, развлечение на празднике, продажа чая. Но это в любом случае помогает настроить людей и стать с ними ближе.

- Однажды я проводил чайную церемонию на репетиции музыкальной группы «Северная миля». После церемонии зрители слушали очень внимательно и не отвлекались на разговоры и телефоны, - рассказывает Андрей.

В другой раз церемония, наоборот, помогла молодому человеку разговорить людей. В «Кайласе» проходил показ фильма. После кино предполагалось, что его будут обсуждать. Обычно люди стесняются в незнакомой компании высказывать свое мнение, но благодаря чайной церемонии завязалась бурная дискуссия.

Кстати, чайные церемонии помогли Андрею в любви. Он начал встречаться с девушкой, но свободных денег не было. Зато дома было оборудование для чайной церемонии. Именно этим молодой человек и удивил девушку на одном из свиданий. Она же и вдохновила мастера на то, чтобы проводить церемонии, несмотря на невысокий заработок.

- Однажды я проводил церемонию в Козьем парке, но в итоге смог только окупить такси. Я расстроился, рассказал об этом девушке, и она предложила просто попить чай. Я начал проводить церемонию и понял, что мне неважно, зарабатываю ли я на этом деньги. Самое главное, что мне это нравится, - говорит Андрей.

Кстати, на чайных церемониях молодой человек зарабатывает около 10 тысяч. Помимо этого он продает чай и организовывает мероприятия. Всего за месяц получается выручить около 30 тысяч рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС

- Можно ли добавлять в чай сахар?

- Человек имеет право делать со своим чаем все, что угодно. Пить чай с сахаром из больших кружек со сладостями - это русская чайная традиция. Поэтому так можно делать, лишь бы человеку нравилось. Я и сам иногда у бабушки пью пакетированный чай с сахаром.

- Как заварить вкусный чай в домашних условиях?

- Самое главное - температура и мягкость воды, а также время заварки. На упаковке обычно указывается, при какой температуре нужно заваривать чай и сколько времени он должен настаиваться. Также стоит учитывать качество воды. Например, для красных чаев (в европейской культуре их называют черными) лучше использовать жесткую воду, а для светлых улунов - мягкую.

- Как выбрать качественный чай?

- При покупке чая важно обращать внимание на однородность сырья, интенсивность аромата, цвет настоя. Но самое главное - пробовать. Китайский чай - хороший тренажер вкуса. Со временем можно научиться отличать плохой чай от хорошего.

- Можно ли вкусно заварить некачественный чай?

- Можно сделать из него крафтовый чай: добавить по вкусу человека туда травы, ягоды, лимон или другие добавки.

- Какой пролив чая самый вкусный?

- Для меня - тот, в котором нет чая. Например, тебе больше всего запомнился огонек на колбе во время приготовления синего чая. То есть ты насладилась чаем, не попробовав его.

- Нужно ли покупать дорогое оборудование, чтобы пить чай проливами?

- Необязательно. Например, у моей мамы из чайного оборудования дома есть только ситечко. Я нашел мерный стаканчик с носиком, кружку. Кипяток приходилось переливать из одной емкости в другую, чтобы добиться нужной температуры. Я исхитрился, но мы попили чай проливами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовят премьеры даже в пандемию: как живет Театр оперы и балета в Ижевске в эпоху коронавируса?

Лечат тигриц и спасают собак: как работают ветеринары в Ижевске?

Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?