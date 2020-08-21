Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 августа: «красная» зона и 24 человека в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 21 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 18 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (п. Игра, д. Кузьмовыр), 2 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга), по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (с. Первомайский), Дебесском (д. Сюрногурт), Красногорском (с. Красногорское) районах.

Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 308 в удовлетворительном состоянии, 139 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии. Всего на 21 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 931 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 2 404 человека выздоровели. 56 летальных случаев.

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Удмуртия входит в число регионов со сложной ситуацией с коронавирусом.