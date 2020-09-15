«Пытался вытащить друзей из-под завалов»: мама погибшего мальчика рассказала об обрушении барака в Удмуртии

Из завалов смог спастись только один подросток. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

12 сентября в Сарапуле обрушился деревянный барак. Под завалами погибли два подростка. Для чего ребята отправились в заброшенное здание и как произошла трагедия? Подробности рассказала мать одного из погибших.

ПОШЛИ ИСКАТЬ ДОСКИ

Субботнее утро в доме Пестовых началось, как обычно. Около восьми утра Анастасия с дочкой отправились в магазин, дома остались сыновья – 16-летний Илья, 14-летний Никита и 12-летний Леша.

После завтрака Никита и два его друга - Юра и Радик (имена ребят изменены. - Прим. ред.) отправились на улицу Амурскую. Там стояло несколько заброшенных зданий – жители съехали еще несколько лет назад, и с тех пор дома пустовали. В бараках парни хотели найти доски.

Из завалов смог спастись только один подросток. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

– Никита очень любил работать руками. Они с друзьями строили то ли штаб, то ли беседку в кустах… И им для этого нужен был материал, – рассказывает Анастасия, мать Никиты.

Забравшись в здание, ребята приступили к поискам. К несчастью, ветхие перекрытия не выдержали и обрушились прямо на детей. Никиту и Юру завалило. Их товарищ, оставшийся целым и невредимым, попытался помочь друзьям, вытащить их. Радик пытался вытащить друзей из-под завалов, но у него не хватило сил. Тогда он побежал за помощью.

– Я была дома. Тут прибегают дети, говорят, что моего сына задавило, – рассказывает Анастасия. – Сначала я подумала, что на него наехала машина. Но оказалось, что обрушился барак. Старший сын сказал, что знает, что это за место, побежали туда. Там уже работали МЧС и скорая. К сыну меня не пустили – с ним был врач, пытался ему как-то помочь.

Несмотря на все попытки помочь, спасти Никиту и его друга не удалось. Мальчики погибли.

В морге матери сообщили, что ребенок задохнулся. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

ВТОРАЯ ТРАГЕДИЯ

– Никиту было трудно заставить сидеть дома. Он мог уйти утром, а вернуться только вечером, – рассказывает Анастасия о сыне. – Он был очень общительным и самостоятельным мальчиком. Например, летом сам нашел себе подработку в автомастерской и ради нее даже иногда не ходил на речку. А однажды пришел с конфетами. Оказалось, что он помог бабушке на улице перенести дрова, и она его угостила. А Юра в прошлом году спас тонущих в водоеме детей.

Гибель Никиты – уже вторая за лето трагедия в семье Анастасии. Ровно три месяца назад, 13 июня, не стало ее мужа. Его нашли мертвым, врачи установили, что он умер от удушения.

– Я ходила в морг, и мне сказали, что Никита умер по той же причине. Я не знаю, так это или нет, но есть поверье, что отец мог увести его за собой, – говорит мать погибшего.

У Никиты (посередине) остались сестра и два брата. Фото: архив героини публикации

КТО ВИНОВАТ?

Обрушившийся барак на Амурской – не единственное ветхое здание в Сарапуле.

– У нас много разрушенных и сгоревших домов. Они есть даже в центре города. И на улице Амурской такой барак не один. Их расселили еще в 2016-2017 годах, но до сих пор не снесли, – говорит Анастасия.

Проблема для города стоит настолько остро, что прокуратура даже начала проверку фактического сноса расселенных домов – информация об этом появилась 14 сентября. Мероприятия пройдут во всех городах республики.

– Проверка показала, что данный многоквартирный дом признан аварийным и расселен в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы, однако снесен частично (не снесены часть несущих стен и подвальное помещение), – сообщает пресс-служба ведомства.

Подобных бараков, по словам местных жителей, в Сарапуле много. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Тем временем, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц» (ч. 3. ст. 293 УК РФ) в отношении чиновницы из Сарапула. Она контролировала снос аварийного здания.

Также задержан руководитель подрядной организации, ответственной за снос расселенных аварийных домов. Как сообщает Следственное управление СК РФ по УР, его подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3. ст. 109 УК РФ).

Следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения для подрядчика, попросив его арестовать. Однако, как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, суд учел, что подозреваемый – единственный опекун ребенка-инвалида. Поэтому его не посадили под арест, но запретили пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями до 11 ноября 2020.

Подключился к расследованию ситуации и глава Сарапула, Александр Ессен, который обещал поддержать семьи погибших ребят.

– Мы вместе с правоохранительными органами проведем самое тщательное расследование. Виновные будут наказаны. Я приношу самые искренние соболезнования семьям ребят. Вы не останетесь один на один с бедой, мы вас обязательно поддержим и поможем в решении всех возникающих вопросов, – написал он на своих страницах в социальных сетях.

Отметим также, что глава Сарапула провел брифинг для журналистов, во время которого он сообщил, что здание полностью разобрали. Внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуация поручили обойти все опасные объекты и ограничить к ним доступ.

ЗНАЙ!

Сейчас семья Пестовых находится в очень сложной ситуации. Анастасия одна воспитывает троих детей – 9, 12 и 16 лет, находится в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом. Все сбережения ушли на похороны сына. Чтобы помочь Анастасии в сложной ситуации, можно перечислить любую сумму на карту, привязанную к «Сбербанку» по номеру телефона 89658478200. Получатель - Анастасия Владимировна П.